楽天は30日、甲斐拓也を金銭トレードで獲得を発表した。

甲斐はソフトバンク時代にゴールデン・グラブ賞を7度、ベストナインを3度受賞し、東京五輪野球日本代表、WBC日本代表に選出されるなど、“球界を代表”する捕手として活躍し、24年オフに巨人へ移籍。巨人では移籍1年目が68試合、2年目の今季は二軍で過ごす時間が長く、一軍の出場試合数は僅かに13試合にとどまった。

移籍先となる楽天は、今季最多の87試合でスタメンマスクを被った太田光が国内FA権行使が濃厚と報道され、次いで先発マスクが多かったのは34試合の堀内謙伍だった。打撃が売りのYG安田は捕手登録だが、捕手でスタメン出場した試合は5試合で、ファーストでのスタメン出場の方が多く、捕手事情はやや手薄。

このオフは伊藤光、石原彪、大栄利哉を戦力外通告し、ドラフトでは1位で渡部海（青山学院大）、4位で萩原義輝（東芝）と2人の捕手を指名した中で、甲斐をトレードで獲得できたのは良かったのではないだろうか。

太田光がFA移籍となれば、捕手陣が手薄になるところをドラフトで1位指名した渡部だけでなく、甲斐を獲得できたことは大きい。仮に太田光が残留すれば、太田、甲斐、渡部を休ませながら起用することも可能だ。甲斐は24年までソフトバンクでプレーしており、パ・リーグの各球団の情報を熟知しており、加入は楽天にとって大きなメリットと言える。

▼今季の楽天捕手事情

【スタメンマスク】

87試合 太田光

34試合 堀内謙伍

13試合 伊藤 光

5試合 YG安田

4試合 石原 彪