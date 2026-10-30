名古屋のひつまぶし専門店「まるや本店」は創業25周年を記念し、11月6日から30日までの25日間「まるや本店 大創業祭」を開催する。天白本店限定の御膳「円鰻」や2,500円の鰻弁当総選挙、まるや八丁味噌とのひつまぶし・赤だし食べ放題などを行う。

まるや本店が創業25周年、鰻料理と地元・愛知と「25」をテーマに企画

同店を運営するまるや本店は、11月9日に創業25周年を迎える。2001年の創業以来、名古屋名物のひつまぶしを提供し、現在は愛知県内6店舗、東京都内2店舗、大阪府内1店舗を展開している。大創業祭は天白本店を中心に、鰻料理へのこだわり、地元・愛知県へのこだわり、創業25周年にちなむ「25」の3つをテーマに企画をそろえた。

天白本店限定の鰻づくし御膳「円鰻」を4,800円で提供

天白本店では11月6日から12日まで、限定御膳「円鰻(えんまん)」を4,800円で提供する。お品書きは、お造り(鰤)、小鉢(うざく・うまき)、焼物(鰻白焼き)、蒸し物(鰻入り茶碗蒸し)、食事(ミニひつまぶし、香の物、吸物)。御膳の名前は、同社のロゴに描かれている「円相」にちなむという。

調理担当者が考案した「2,500円鰻弁当」総選挙と、まるひつまぶし弁当

11月6日から30日まで、全店の調理担当者が考案した鰻弁当を2,500円で販売する「2,500円鰻弁当」総選挙を実施する。客の投票と販売数をもとに、最も人気の高い弁当を決める。提供店舗は中部国際空港店以外の店舗。

「まるひつまぶし弁当」も25周年記念価格の2,500円で販売する。提供期間と店舗は、11月6日～12日が天白本店、日進香久山店、名駅3丁目店、東京ミッドタウン店(1日10食限定)、11月9日～15日が銀座グラッセ、11月24日～30日が名古屋駅メイチカ店。JR名古屋駅店と中部国際空港店は対象外となる。東京ミッドタウン店は施設工事のため、11月20日は13時までの営業で、21日～23日は休業する。

まるや八丁味噌と初コラボ、ひつまぶし・赤だし食べ放題を抽選制で

あいちウィークの「県民の日学校ホリデー」に合わせ、岡崎市のまるや八丁味噌と初めてコラボし、ひつまぶしと赤だしの食べ放題を開催する。蒲焼のタレに使うたまり醤油やみりん、八丁味噌といった愛知の発酵食に触れてもらう狙いがある。

開催日は、天白本店が11月27日(名古屋市の県民の日学校ホリデー)、日進香久山店が11月24日(日進市の県民の日学校ホリデー)。いずれも貸切営業で、事前応募による抽選制。参加費は大人10,000円、小学生2,000円、5歳以下の幼児は無料。店舗またはGoogleフォームから申し込める。

25周年記念の「まるや本店ミニ記念袋」を2,500円で数量限定販売

オリジナル商品と食事券をオリジナルのミニトートバッグに詰めた「まるや本店ミニ記念袋」を、11月9日からなくなり次第終了で販売する。価格は2,500円。内容は、鰻めし、鰻と昆布の山椒煮、鰻炊き込みご飯(5種類から1種)、奈良漬け、500円券3枚で、常温で持ち帰れる。

販売数は、東京ミッドタウン店100個(11月6日から販売)、天白本店200個、日進香久山店200個、名古屋駅メイチカ店50個、大阪うめきたグリーンプレイス店20個、名駅3丁目店10個。