







埼玉西武ライオンズ 最新情報



埼玉西武ライオンズは30日、中村祐太投手に対し、来季の契約を結ばないことを通告したと発表した。



中村は関東第一高から2013年ドラフト5位で広島東洋カープに入団。2017年には15試合に登板して5勝を挙げるなど、先発投手として活躍した。



2023年の現役ドラフトで、同年12月に西武へ加入。移籍1年目の2024年は27試合に登板し、防御率3.09を記録した。翌2025年は20試合に登板し、防御率1.04と安定した投球を披露した。



今季も23試合に登板し、1勝1敗、2ホールド、防御率1.88を記録。しかし、来季の契約を結ばない旨を通告されることになった。



中村は球団を通じて「チームとして優勝を果たせなかったことは、とても悔しく思っています。優勝できる力を持っているチームだと思うので、目標を達成できなかった悔しさが残ります。一方で、個人としてはけがで思うようにいかない時期もありましたが、たくさんの方に支えていただき、自分なりに手ごたえを感じられる結果を残すことができたと思っています。サポートしてくださった皆さまには、心から感謝しています」と振り返り、周囲への感謝を示した。



今後については「手術を受けることが決まっているので、再びマウンドに立てるようリハビリに取り組んでいきます」と明かしている。













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