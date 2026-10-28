2026／27 Jリーグ ヤマザキビスケット ルヴァンカップ・ファーストラウンド4回戦の4試合が28日に行われた。

横浜F・マリノスは連覇を目指す“王者”サンフレッチェ広島と対戦した。前半はスコアレスで終了するも、後半は一転して点の取り合いに。横浜FMが二田理央と平野遼のゴールで2点を先行するも、広島は荒木隼人と新井直人が立て続けにネットを揺らし、その後両チームともに1点を追加。3－3で迎えた90＋4分、ゴール前に駆け上がった遠野大弥が相手のオウンゴールを誘発し、横浜FMが激闘を制した。

セレッソ大阪は、リーグ戦での成績不振を受けて樹森大介監督を解任した水戸ホーリーホックと対戦し3－1で勝利。33分に中村拓海のゴールで先制すると、後半開始直後に追い付かれるも、櫻川ソロモンの2得点で突き放した。

J2、J3勢唯一の生き残りであるサガン鳥栖は川崎フロンターレと対戦した。スコアレスで時計の針が進む中、65分に山市秀翔が川崎Fに先制点をもたらすと、86分にはマルシーニョが追加点。完封勝利を収めた川崎Fが準々決勝に駒を進めた一方、鳥栖の敗退によってJ2・J3勢は全滅となった。

名古屋グランパスと浦和レッズの一戦は1－1で延長戦へ突入。迎えたPK戦間近の117分、瀬古樹のクロスから南野遥海がヘディングシュートを叩き込み、浦和が勝ち越しに成功した。

これにより、プライムラウンド準々決勝に進出するチームが確定。ファーストラウンドを勝ち上がったC大阪、横浜FM、浦和、川崎Fに加え、アジアサッカー連盟（AFC）主催大会に出場している鹿島アントラーズ、柏レイソル、ヴィッセル神戸、FC町田ゼルビアが8強となった。プライムラウンド準々決勝はファーストレグが11月11日、セカンドレグが同15日に行われる。

◼︎試合結果

水戸ホーリーホック 1－3 セレッソ大阪

横浜F・マリノス 4－3 サンフレッチェ広島

名古屋グランパス 1－2 浦和レッズ

サガン鳥栖 0－2 川崎フロンターレ