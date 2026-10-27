AFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）リーグフェーズ第3節が27日に行われ、ヴィッセル神戸（日本）はアウェイで大田ハナシチズン（韓国）と対戦した。

明治安田J1百年構想リーグを制覇し、3年連続でアジアへの挑戦権を手にした神戸。ここまでは2試合では、ポートFC（タイ）と全北現代モータース（韓国）にそれぞれ勝利を収め、連勝スタートを切っている。

試合はボールを保持から得点を目指す神戸に対し、ブロックを構築する大田はカウンターから攻撃を繰り出す展開で推移。両チームともにゴールへ迫るシーンを作ったものの、均衡は破れずにスコアレスでハーフタイムを迎える。

後半に入ると大田が主導権を握るも、GK権田修一が落ち着いたセーブを見せるなど、神戸は最後のところで自由にはさせず。流れを変えたい神戸は、58分に川端彪英を投入し、70分には井手口陽介とジエゴをピッチに送り出す。

迎えた83分、神戸がついに試合の均衡を破る。酒井高徳の左足クロスに小松蓮が頭で合わせると、ファーサイドのネットを揺らし、神戸が試合終盤に一歩前に出る。神戸はその後、大田の攻撃を守り抜き、クリーンシートを達成。敵地で1－0の勝利を収め、開幕から3連勝を達成した。

次節は来月3日に行われ、神戸はホームでラーチャブリー（タイ）と、大田はアウェイで柏レイソルとそれぞれ対戦する。

【スコア】

大田ハナシチズン 0－1 ヴィッセル神戸

【得点者】

0－1 83分 小松蓮（神戸）

【ゴール動画】小松蓮が3連勝をもたらす決勝ゴール！



