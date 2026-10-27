ミランがアメリカ代表FWクリスチャン・プリシッチとの契約延長に迫っているようだ。26日、イタリアメディア『スカイスポーツ』が伝えている。

報道によると、ミランはプリシッチとの契約期間を2031年6月末まで延長することで原則合意に達したとのこと。現在は詳細を詰める段階に達しており、近日中に新たな契約書へのサインとクラブからの公式発表が行われる見通しだ。実現すれば現行の2027年6月末から4年間の契約延長が実現することになる。

移籍市場に精通するイタリア人ジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏も、ミランとプリシッチが新たな長期契約について口頭合意に達したと伝えている。

現在28歳のプリシッチはドルトムントの下部組織出身で、2016年1月に17歳でトップチームデビューを飾った。その後、2019年夏に加入したチェルシーでチャンピオンズリーグ（CL）制覇を経験すると、2023年夏にミランへ完全移籍加入。ここまで公式戦通算141試合に出場し、44ゴール28アシストをマークしている。

在籍4年目の今シーズンはFIFAワールドカップ2026で負ったケガの影響でやや出遅れたが、ここまで公式戦7試合に出場して2ゴール1アシストをマークするなど、ルベン・アモリム新監督のもとでも主力として活躍している。

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