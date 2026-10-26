DeNAは26日、秋季トレーニングをファーム施設「DOCK OF BAYSTARS YOKOSUKA」を中心に実施すると発表した。

なお日本シリーズ出場選手は後日の合流を予定。

▼ 秋季トレーニング概要

場所：DOCK OF BAYSTARS YOKOSUKA、横須賀スタジアム

期間：2026年10月31日（土）～11月17日（火）

休日：11月2日（月）、6日（金）、10日（火）、14日（土）

※11月1日（日）～3日（祝・火）は横須賀スタジアムを使用しない