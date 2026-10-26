村上春樹「映画『007/カジノ・ロワイヤル』の主題曲、バカラック作曲の「The Look Of Love（恋の面影）」は味わい深い音楽です」

この記事では、中盤3曲について語ったパートを紹介します。
◆The Look Of Love Carmen McRae
1967年の主題歌賞にもやはりバカラックさんが絡んできます。この年オスカーを受賞したのは、映画『ドリトル先生不思議な旅（Doctor Dolittle）』の主題歌「Talk To The Animals（動物と話そう）」でしたが、こう言ってはなんだけど、そんな面白い音楽じゃなかったです。僕としては、それよりはバカラック作曲の「The Look Of Love（恋の面影）」の方がずっと味わい深い音楽に思えました。まあ、人の好みはそれぞれですけどね。
ちなみにこれは映画『007（ダブル・オー・セブン）/カジノ・ロワイヤル』という、かなり変則的な007映画の主題曲でした。ちょっとややこしいんですが、あとで作られたダニエル・クレイグ主演の『007/カジノ・ロワイヤル』とはまったく違う映画です。いろんな俳優がかわりばんこにボンド役をやって、中にはウディ・アレンまで入っていました。
バカラックさん、これで2年続けてふられちゃったわけですが、この1年後に『雨に濡れても』で見事オスカーを獲得することになります。
カーメン・マクレエが朗々（ろうろう）と歌います。「The Look Of Love（恋の面影）」
◆Dianne Reeves「The Windmills Of Your Mind」
◆Ella Fitzgerald「People」
翌年、1968年には、『シェルブールの雨傘』でふられたミシェル・ルグランが映画『華麗なる賭け』の主題歌「風のささやき（The Windmills of Your Mind）」で雪辱(せつじょく)を果たし、アカデミー賞を獲得します。これはきわめて順当な受賞ですが、その一方でウィリアム・ワイラーが監督した映画『ファニー・ガール』の主題歌「People」が落選したのは、少しばかり気の毒でした。ライバルが強力すぎたのでしょうが、ジュール・スタインの作曲した魅力的な曲です。映画の中ではバーブラ・ストライサンドが歌っていましたが、今日はエラ・フィッツジェラルドの圧倒的な歌唱で聴いてください。
まずは受賞曲の「風のささやき」をかけます。歌うのはダイアン・リーヴズです。そしてエラの歌う落選曲「ピープル」。
＜番組概要＞
番組名：村上RADIO～くたばれ、アカデミー賞～
放送日時：9月27日（日）19:00～19:55
パーソナリティ：村上春樹
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/murakamiradio/