村上春樹「映画『007/カジノ・ロワイヤル』の主題曲、バカラック作曲の「The Look Of Love（恋の面影）」は味わい深い音楽です」

作家・村上春樹さんがディスクジョッキーをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「村上RADIO」（毎月最終日曜 19:00～19:55）。9月27日（日）の放送は「村上RADIO～くたばれ、アカデミー賞～」をオンエア。今回の放送では、「アカデミー主題歌賞にノミネートされながら、惜しくも受賞を逃した名曲」を特集。受賞作の影に隠れながらも今なお世界中で愛され続ける1960年代の名曲を中心に、村上さんこだわりのアナログ盤音源でお届けしました。ヘンリー・マンシーニやバート・バカラックといった巨匠たちの楽曲をはじめ、賞の裏側にあるドラマや村上さん自身の思い出、さらには昨今話題の「AIと創作活動」についての貴重なトークまで、時代を超えて愛される音楽の魅力にあふれたひとときとなりました。

この記事では、中盤3曲について語ったパートを紹介します。

◆The Look Of Love Carmen McRae

1967年の主題歌賞にもやはりバカラックさんが絡んできます。この年オスカーを受賞したのは、映画『ドリトル先生不思議な旅（Doctor Dolittle）』の主題歌「Talk To The Animals（動物と話そう）」でしたが、こう言ってはなんだけど、そんな面白い音楽じゃなかったです。僕としては、それよりはバカラック作曲の「The Look Of Love（恋の面影）」の方がずっと味わい深い音楽に思えました。まあ、人の好みはそれぞれですけどね。

ちなみにこれは映画『007（ダブル・オー・セブン）/カジノ・ロワイヤル』という、かなり変則的な007映画の主題曲でした。ちょっとややこしいんですが、あとで作られたダニエル・クレイグ主演の『007/カジノ・ロワイヤル』とはまったく違う映画です。いろんな俳優がかわりばんこにボンド役をやって、中にはウディ・アレンまで入っていました。

バカラックさん、これで2年続けてふられちゃったわけですが、この1年後に『雨に濡れても』で見事オスカーを獲得することになります。

カーメン・マクレエが朗々（ろうろう）と歌います。「The Look Of Love（恋の面影）」

◆Dianne Reeves「The Windmills Of Your Mind」

◆Ella Fitzgerald「People」

翌年、1968年には、『シェルブールの雨傘』でふられたミシェル・ルグランが映画『華麗なる賭け』の主題歌「風のささやき（The Windmills of Your Mind）」で雪辱(せつじょく)を果たし、アカデミー賞を獲得します。これはきわめて順当な受賞ですが、その一方でウィリアム・ワイラーが監督した映画『ファニー・ガール』の主題歌「People」が落選したのは、少しばかり気の毒でした。ライバルが強力すぎたのでしょうが、ジュール・スタインの作曲した魅力的な曲です。映画の中ではバーブラ・ストライサンドが歌っていましたが、今日はエラ・フィッツジェラルドの圧倒的な歌唱で聴いてください。

まずは受賞曲の「風のささやき」をかけます。歌うのはダイアン・リーヴズです。そしてエラの歌う落選曲「ピープル」。

＜番組概要＞

番組名：村上RADIO～くたばれ、アカデミー賞～

放送日時：9月27日（日）19:00～19:55

パーソナリティ：村上春樹

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/murakamiradio/