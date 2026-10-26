雨の日にやっておきたい、開運＆金運アップの行動とはどのようなことなのでしょうか？

◆①掃除と整理整頓

雨の日は、やる気が起きない、何をするのも面倒だと感じてしまう人も多いのですが、そんな日だからこそ実践してほしいのが掃除です。

出かけにくい雨の日だからこそ、家の中をきれいにスッキリとさせてしまいましょう！

特に、金運アップを意識するなら、水回りを入念に掃除するとよいですね。

雨の日だからといって、特別な掃除方法はいりません。いつも通りに掃除すればOKです。雨が吹き込まないように気を付けながら、窓を少し開けて換気をするのもおすすめ。新しい空気を取り込んで、気分もリフレッシュさせましょう。

その他、忙しくてたまっている郵便物を開封して仕分ける、メールをチェックするのも大切です。支払いのお知らせや大切な連絡を見落としていないか、確認するよい機会にもなります。

整理整頓をすることで、本当に必要なモノに囲まれて生活することができますよ。

◆②身体を温める

よく企業の業績が悪いとき、「業績が冷え込む」という言葉を使って表現することがあります。実際に耳にしたことがある人も多いのではないでしょうか？

金運アップを考えるときにも、「冷え」を避けて、心地よく過ごすことを意識してみましょう。

雨の日は肌寒く感じることもありますし、身体が冷えると気分まで沈んでしまうことがあります。

そんな日だからこそ、身体を温めることを考えてみましょう。

温かい飲み物を飲む、湯船にゆっくり浸かって身体を温めるなど、できることから実践してみてください。

身体も心もリラックスできれば、気持ちを前向きに切り替えるきっかけにもなりますよ。

◆③楽しいことを考える

雨の日になると、思考もネガティブになりがちです。

とはいえ、せっかくの1日を憂鬱（ゆううつ）な気分のまま過ごしてしまうのは、もったいないですよね。

「思考は実現する」ともいわれています。金運アップを目指すなら、雨の日こそ楽しいことに目を向けてみましょう。好きな音楽を聴いて過ごす、好きな本を読むなどをしながらモチベーションアップ！

これからやってみたいことや、行ってみたい場所について考えるのもよいですね。仕事の企画を考えたり、今後の目標を整理したりするのにもよいタイミングです。雨の日だからこそ、ポジティブ思考で過ごして運気をアップさせていきましょう。

文：飯田 道子（ファイナンシャルプランナー）

金融機関勤務を経てFP（CFP、1級FP技能士）を取得。独立系FPとして、各種相談業務やセミナー講師、執筆活動などを行っている。金運アップやポジティブお金など、カラーセラピーと数秘術を取り入れたアドバイスも得意。

文＝飯田 道子（ファイナンシャルプランナー）