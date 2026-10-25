有吉弘行 万引きで書類送検の我が家・杉山に苦言「まあ、アホですね」

有吉弘行がパーソナリティを務めるラジオ生放送番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER（サンドリ）」。10月のアシスタントはタイムマシーン3号の関太と宮下草薙の宮下兼史鷹です。10月18日（日）の放送では、お笑いトリオ・我が家の杉山裕之さんについて語る場面がありました。

◆犯罪に手を染めてはいけない

有吉は「万引きだってよ」と切り出し、我が家の杉山裕之さんが、東京都内のスーパーで万引きをしたとして、窃盗容疑で書類送検されたニュースに言及します。万引きをした理由について、収入が減って不安になったと供述していたことに対し、「そういう気持ちはよく分かりますよ」と一定の理解を示します。

続けて、「ずっと売れない、ずっと仕事がないっていうのは、それはそれでつらいけど、（杉山のように）1回ちょっと仕事がグッと増えた後、急にまたバタってなくなって、『この貯金でどうしていくんだろう』っていう恐怖はよく分かります」と語ります。

また、自身の下積み時代を振り返り、「仕事がないから、午後3時にスーパーに行って、午後5時までうろちょろしながら、お弁当に割引シールが貼られるのを待ってた。そういう生活をしていましたから、多少そういう気持ちは分かりますけど、それでもしちゃいけないことはありますよね」と釘を刺します。

そして、最後には「まあ、アホですね。アホはいい加減にしてほしいというところですかね」と厳しい言葉を投げかけていました。

＜番組概要＞

番組名：有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER

放送日時：毎週日曜 20:00～21:55

放送エリア：TOKYO FMをのぞくJFN全国25局ネット

パーソナリティ：有吉弘行

番組Webサイト：https://jfn-pods.com/program/27400

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