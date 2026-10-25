「2003年の519話で…」津田健次郎がアニメ「おじゃる丸」で最も印象に残っているエピソードとは？

声優・俳優の津田健次郎がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「津田健次郎 SPEA/KING」（毎週日曜 12:00～12:30）。声優として数々の人気アニメ作品、俳優としても話題のドラマ・映画に出演。今もっとも注目を集める才能・津田健次郎のパーソナルな一面が知れるレギュラーラジオ番組です。10月18日（日）の放送では、津田がテレビアニメ「おじゃる丸」でキャラクター・ボイス（CV）を担当しているお化け屋敷の館長さんについて語りました。

＜リスナーからのメッセージ＞

「館長さんの1位おめでとうございます！ グッズ化も楽しみです。以前から館長さんが大好きなキャラクターだったのですが、実は数年前まで津田さんのお声と気付かず、知ったときは思わず二度見してしまいました。改めて今のお気持ちはいかがですか？」

◆館長さんが1位に！

津田：「館長さんって何の話や？」という方もいらっしゃるかと思いますので説明を加えさせていただきます。「おじゃる丸」というアニメが放送開始30周年に向けたアニバーサリープロジェクトをやっていまして、その第2弾としてキャラクター投票をおこないました。

その上位6キャラがグッズ化されるということで、それ自体すごく珍しいプロジェクトだったんですけど、結果発表が10月5日にありまして……僕、津田健次郎がCVを担当した館長さん！ 正確には「お化け屋敷館長さん」というドラキュラみたいな風貌をしたキャラクターが、なんと1位を取りました！ おめでとうございます、ありがとうございます（笑）！

常連レギュラーの超有名キャラクターたちを押しのけての1位ですし、僕は確かに愛着がすごくありますけど、毎回出ているわけでもないキャラなので、「1位!? 嘘でしょ？」と思って（笑）。本当にびっくりしました。

◆館長さんのアフレコ裏話

津田：（館長さんの声は）なかなか使わないレンジの音というか、僕が高音を使うことってほぼないんですよ。だいたい無精髭を生やしたいかつめのキャラだったり、極悪キャラが多いんですけど、館長さんに関しては、かわいいキャラクターでね。

結構古くから出ているキャラクターで、30年近く前にお話をいただいたんですよ。ただ、「僕にお話をいただいたんだから、きっといかつい感じ（の声）かな？」と思って、キャラ絵とギャップが出ちゃうかなと思ったんですけど、「（低音ボイスで）おじゃるく～ん」みたいな感じでやったんです。そうしたら、監督からトークバックで「津田くん……キャラ絵は見た？」って言われて（笑）。

「すみません！ わかっているんです。かわいいですよね？ 子ども向けですよね？ 承知しております。でも、一応僕にお話をいただいたので、ちょっといかつめの声なのかなと思って、やるだけやってみました……かわいくやってみます」って（笑）。でも、すごくありがたいと思っているんですよね。「高くてかわいい声でも表現できるんだよ！」ということも見せていけるので、すごく大切なキャラだなと思いながら、長いことやらせていただいています（笑）。

◆津田が好きな「おじゃる丸」の話は？

津田：「おじゃる丸」も30周年ですか、素晴らしい！ いつも平和な世界のシュールな笑い話とか、たまに泣ける回とかもあったりしますよね。貧（びん）ちゃんと館長さんだけの回があるんですよ。ただ、タイトルを忘れちゃった。すごく詩的で情緒あふれる回で、すごく好きだったんですよね。

結構前のオンエアで……今ちょっと調べてくれました。2003年の通算519話です。「夜と朝のあいだに」というタイトルで、貧ちゃんと館長さんが、夜から朝になるあいだに2人でずっと会話をしているという、タイトル通りの回です（笑）。

なんだか風情に溢れていて、僕のなかで一番印象に残っている回かもしれないですね。ギャグとかも全然ないんですよ。切ないのか何なのか……情緒豊かになる、不思議だけどすごくいい回なので、もし見る機会があれば見ていただきたいなと思います。

＜番組概要＞

番組名：津田健次郎 SPEA/KING

放送日時：毎週日曜 12:00～12:30

パーソナリティ：津田健次郎

番組Webサイト：https://audee-membership.jp/tsuda-speaking/

番組公式X：@tsuda_speaking