小柳ゆき、「愛情」「be alive」生んだ原一博と久々タッグ！新曲「Choosin‘ Me」配信開始＆ビルボードライブ開催

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする音楽ニュース。今回は、10月22日に新曲「Choosin‘ Me」を配信リリースした小柳ゆきの最新情報をお届けします。小柳ゆきが、10月22日に新曲「Choosin‘ Me(チュージンミー)」を配信リリースしました。「愛情」「be alive」など数々のヒット曲を生んだ作曲家・原一博氏との久しぶりのタッグによる楽曲です。ジャンルを超え、多くの楽曲を手がける瑞々しい感性を持つ浅野尚志氏のアレンジと、話題作の詞を手がけてきたYui Mugino氏が紡ぐ「Choosin‘ Me」(自分を選ぶ)。「自分を蔑ろにせず優先してあげる」という温かなメッセージを、小柳ゆきのソウルフルで伸びやかな歌声が届ける1曲となっています。また、ビルボードライブでの公演が決定しており、そこでの「Choosin‘ Me」の生披露も期待されます。＜ライブスケジュール＞「小柳ゆきBillboard Live 2026」10月31日(土) ビルボードライブ東京 1st 16:00開演/2nd 19:00開演11月5日(木) ビルボードライブ大阪 1st 17:30開演/2nd 20:30開演11月6日(金) ビルボードライブ大阪 1st 17:30開演/2nd 20:30開演11月10日(火) ビルボードライブ横浜 1st 17:30開演/2nd 20:30開演※最新情報はBillboard Live公式サイトをご確認ください。