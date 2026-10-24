津田健次郎「Dance Dance Revolutionは絶対できないと思った」約30年前の音ゲーブームと懐かしの名曲を振り返る

声優・俳優の津田健次郎がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「津田健次郎 SPEA/KING」（毎週日曜 12:00～12:30）。声優として数々の人気アニメ作品、俳優としても話題のドラマ・映画に出演。今もっとも注目を集める才能・津田健次郎のパーソナルな一面が知れるレギュラーラジオ番組です。10月18日（日）の放送では、リスナーから届いたリクエスト曲からトークを展開していきました。

＜リスナーからのメッセージ＞

「津田さんは、Dance Dance Revolutionをご存知でしょうか？ 今から約30年前に音ゲー（音楽ゲーム）ブームってありましたよね？ 先日、XにDance Dance Revolutionでよく耳にしていた曲を話題にしたポストがバズっており、『あ～！ この曲もう30年前なんだ』と懐かしく思ってリクエストしてみました。ちなみに、津田さんは音ゲーブームのときにDance Dance Revolutionなどをしたことはありますか？」

◆津田健次郎と音ゲーの思い出

津田：音ゲーブームありましたね！ 多分、Dance Dance Revolutionとか太鼓の達人って一斉に登場した感じですよね。運動神経はもちろん、瞬発力とかいろんなものが必要で、僕は全然ダメでしたね。すべての音ゲーがダメでした。

Dance Dance Revolutionって、ゲーセンに置いてある、足で（パネルを）踏んで踊るゲームですよね？ すごいですよね、絶対できないと思ったから挑戦もしなかったです（笑）。あと、挑戦しなかった理由のもう1つはちょっと恥ずかしい。踊るからみんな見るじゃないですか。すごく恥ずかしくて、ちょっとできなかったですね。

ただ、これはもう1回ブームがきそうな気はしますよね。シリーズ化されて、ずっと生き残ってはいますから、再ブームがくるような気がします。それでは、リクエストいただいたので聴いていただきたいと思います。Me & Myで「Dub-I-Dub」。

――ここで、「Dub-I-Dub」（Me ＆ My）をオンエア♪

津田：曲を聴くまで何か分からなかったけど、流れた瞬間に「あ、これか！」と思った方も多かったんじゃないですかね。約30年前だそうです、懐かしい（笑）。しかも、この30年前のテクノっぽい軽い打ち込み感というのが、時代を感じます。だけど、今の皆さんも一周回って「いいな」と思える曲かもしれないですね。

＜番組概要＞

番組名：津田健次郎 SPEA/KING

放送日時：毎週日曜 12:00～12:30

パーソナリティ：津田健次郎

番組Webサイト：https://audee-membership.jp/tsuda-speaking/

番組公式X：@tsuda_speaking