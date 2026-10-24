8人組・新アイドルグループデビュー決定！ FreoMotto発「ANOSORA」、12月にプレデビュー＆単独公演を開催

多くのアイドルグループを手がけるFreoMotto株式会社より、新アイドルグループ「ANOSORA」のデビューが発表されました。
ANOSORAは、「わたしはきみと“あの空”へ向かって走りたい。」をコンセプトに掲げた女性アイドルグループです。このコンセプトには、夢も、進む道も、歩く速さも違っていい、みんなこの空の下で繋がっているから“あの空”を目指してさえいれば、いつかきっと同じ場所で出会えるという想いが込められています。
◆個性豊かな8名のメンバーが集結
メンバーは、立花ゆり（元selfish）、零ゆう（元hakanai）など楽曲派アイドルグループから、椎名栞（元HIGH SPIRITS）、星名きらら（元Alcute！）など王道系アイドルグループまで、個性豊かな面々が揃っています。
さらに、ロック系アイドルグループでの経験がある茉白あかり、猫乃つき、そして初のアイドルグループ所属となる藤咲りのあ、涼宮めうの8名で構成されます。
◆12月にプレデビュー＆単独デビューライブを開催！
ANOSORAは、12月2日にduo MUSIC EXCHANGEにて開催される「MARQUEE祭 Vol.185」にてプレデビューを迎えます。そして、12月19日に白金高輪SELENE b2にて行われる単独公演にて正式なデビューとなります。
＜公演情報＞
■プレデビュー
「MARQUEE祭 Vol.185」
日程：2026年12月2日（水）
会場：東京・duo MUSIC EXCHANGE
■単独デビュー公演
「ANOSORA DEBUT LIVE -あの空へ-」
日程：2026年12月19日（土）
会場：東京・白金高輪SELENE b2