8人組・新アイドルグループデビュー決定！ FreoMotto発「ANOSORA」、12月にプレデビュー＆単独公演を開催

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする音楽ニュース。今回は、12月にプレデビューと単独デビュー公演を控える注目の新グループ「ANOSORA」をピックアップ。8名それぞれの背景やコンセプトなど、発表された最新情報をご紹介します。

多くのアイドルグループを手がけるFreoMotto株式会社より、新アイドルグループ「ANOSORA」のデビューが発表されました。

ANOSORAは、「わたしはきみと“あの空”へ向かって走りたい。」をコンセプトに掲げた女性アイドルグループです。このコンセプトには、夢も、進む道も、歩く速さも違っていい、みんなこの空の下で繋がっているから“あの空”を目指してさえいれば、いつかきっと同じ場所で出会えるという想いが込められています。

◆個性豊かな8名のメンバーが集結

メンバーは、立花ゆり（元selfish）、零ゆう（元hakanai）など楽曲派アイドルグループから、椎名栞（元HIGH SPIRITS）、星名きらら（元Alcute！）など王道系アイドルグループまで、個性豊かな面々が揃っています。

さらに、ロック系アイドルグループでの経験がある茉白あかり、猫乃つき、そして初のアイドルグループ所属となる藤咲りのあ、涼宮めうの8名で構成されます。

◆12月にプレデビュー＆単独デビューライブを開催！

ANOSORAは、12月2日にduo MUSIC EXCHANGEにて開催される「MARQUEE祭 Vol.185」にてプレデビューを迎えます。そして、12月19日に白金高輪SELENE b2にて行われる単独公演にて正式なデビューとなります。

＜公演情報＞

■プレデビュー

「MARQUEE祭 Vol.185」

日程：2026年12月2日（水）

会場：東京・duo MUSIC EXCHANGE

■単独デビュー公演

「ANOSORA DEBUT LIVE -あの空へ-」

日程：2026年12月19日（土）

会場：東京・白金高輪SELENE b2