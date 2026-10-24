ドルトムントが、公式スマートフォンアプリに『Fan Mode』機能を実装した。ホームゲーム中にスタジアムでスマートフォンをロックしたままにしたファンにポイントを付与し、上位者に賞品獲得のチャンスが与えられる仕組みだ。

モードの利用も抽選への参加も任意。機内モードに近い操作感で、アプリでFan Modeをオンにしてスマホをロックすると、ロックしている間は試合中に分単位でポイントが貯まる。ハーフタイムは通常通りスマホを使えるが、後半はまたFan Modeに戻す必要がある。また、スタジアムにいることの確認のため、アプリに位置情報へのアクセスを許可する必要があるという。

賞品はサイン入りユニフォームやファンショップのギフトカードなど。24日のフランクフルト戦から導入される。

ドルトムントのメインスポンサーである『Vodafone』が2023年に常連の観戦者1000人へ行った調査では、63パーセントが試合中に頻繁にスマホを使っていたという。クラブは、自撮り、配信、SNSに不満を持つファンが増えていることも導入理由に挙げている。

ドルトムントのカーステン・クラマーCEO（最高経営責任者）は「8万1000人超が一緒に歌い、声援を送り、息をのむ。この瞬間に代わるものはない」と、生の感動を味わってもらうことが目的だと説明。また、Vodafoneドイツのマルセル・デ・フロートCEOは、「サッカーでは瞬間と感情を体験してほしい。スマートフォンはポケットに入れたままにして、ピッチ上や観客席で起こることに集中してもらいたい」とコメントした。