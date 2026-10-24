櫻坂46山﨑天「“愛の連鎖”を届けられたら」松田里奈と語る新曲「愛MUST BE」に込めた思い

グランジ・遠山大輔、潮紗理菜がパーソナリティを務めるTOKYO FMの生放送ラジオ番組「ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN」（毎週土曜 13:00～13:53）。10月17日（土）の放送は、東京・渋谷区立宮下公園の芝生ひろばから公開生放送でお届け！ ゲストには、櫻坂46・松田里奈さん、山﨑天さんをお迎えして、10月14日にリリースされた16枚目のシングル「愛MUST BE」について伺いました。遠山：皆さんこんにちは！観客：こんにちは!!遠山：パーソナリティの遠山大輔です。潮：皆さんこんにちは、潮紗理菜です！観客：フ～！遠山：今日は、いつもの東京・半蔵門のスタジオではなく、こちらから生放送をお送りしております。潮：東京・渋谷の宮下公園芝生ひろばです！観客：イェーイ!!遠山：現在、この宮下公園で「TOKYO FM リスナー感謝祭 in 渋谷音楽祭2026」がおこなわれておりまして、この時間は「ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN」の公開生放送をお送りしたいと思います！遠山：そして、このステージには既にゲストの方がいらっしゃっております！ では、おひとりずつお声をいただいてよろしいでしょうか？松田：はい、皆さんこんにちは！ 櫻坂46キャプテンの松田里奈です。よろしくお願いします！観客：フ～！山﨑：（歓声が）すごい！ 山﨑天です、お願いします！遠山：櫻坂46のキャプテンと副キャプテンが遊びに来てくださいました。ありがとうございます！松田・山﨑：ありがとうございます！遠山：櫻坂46さんは、16枚目のシングル「愛MUST BE」を10月14日にリリースされました。おめでとうございます！松田・山﨑：ありがとうございます！潮：表題曲「愛MUST BE」は、3期生・谷口愛季さんが初センターを務めています。カップリングには、田村保乃さんがセンターを務める「I'm the law」や、松田里奈さんの初のソロ楽曲「あの日の私で」も収録されています。松田：ありがとうございます。遠山：キャプテンは、表題曲の「愛MUST BE」をどのタイミングで聴きました？松田：えーと……いつですかね（笑）？ 2、3ヵ月前とかかな？遠山：忙しいからね。最初に聴いたときは、どんなことが思い浮かびました？松田：“愛”がテーマになっていることがうれしかったのと、曲を改めて聴いてみて、「私もあなたを思ってるし、あなたも私のことを思ってる」というような逆視点は、あまり聞いたことなかったなと思って、すごく好きでした。私は普段から、Buddies（櫻坂46ファンの愛称）の皆さんと愛を届け合っている自信があるんですよ。そこから生まれてくる温かさとか優しさに触れられるのは、私にとってすごく心地良くて大好きな時間ですし、そのことをこの楽曲を通して改めて知れたので、たくさんの方に届けたいなってすごく思っていますね。遠山：天ちゃんはどうでしたか？山﨑：第一印象は「歌謡曲っぽいな」って思いました。遠山：確かに！ メロディーもそんな感じだよね。山﨑：MVも日本テイストになっていて、櫻坂46と“和”ってすごく合うんじゃないかなとずっと思っていたので、やりたかった表現ができたなって思いました。遠山：今までの15枚のなかでも、今回のような楽曲ってありそうでなかったかもしれない。山﨑：そうなんですよ、意外となかったかもしれないです。遠山：きれいごとかもしれないけど、「愛は大事だ！」って口で言うのは簡単でも、僕が言ったところでどこにも届かないわけなんですよ。だけど、そこにメロディーや伴奏が乗ることで魔法が生まれるのが音楽だと思うし、そこに櫻坂46がいてくれて、パフォーマンスなんてすごい……これはもう確定なんでね。松田：優しい（笑）。遠山：僕は（櫻坂46ファンとして）ずっと観てきているし、贔屓はあるかもしれないけど、そんなことを抜きにしても、表現力で言ったらとんでもないことになっている櫻坂46が、こういう普遍的なことを歌う意味も大きいと思うので、たくさんの方に聴いてほしい！松田・山﨑：ありがとうございます！遠山：改めて天ちゃん、この曲をどのような方に届けたいですか？山﨑：この曲を聴いたBuddiesから、またBuddiesの友達や家族、大切な人へ愛の連鎖が続いていって、それが私たちに返ってきて、それを再びBuddiesに届ける。そういう愛の連鎖をこの楽曲で届けられたらなと思っています。本日10月24日（土）の放送は、ゲストにシンガーソングライターのがらりさんを迎えてお届けします。＜番組概要＞番組名：ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN放送エリア：TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット放送日時：毎週土曜 13:00～13:53パーソナリティ：遠山大輔（グランジ）、潮紗理菜番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/countdownjapan/番組公式X：@JA_CDJ