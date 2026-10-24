　民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」は、2026年12月28日（月）に開幕する『第105回全国高校サッカー選手権大会』の全国大会全試合をライブ配信する。全試合のフルマッチ見逃し配信に加え、ダイジェストも配信する。すべて無料で視聴できる。

　また、全国大会への切符を懸けた都道府県大会の決勝全48試合も、2026年10月24日（土）からライブ配信する。こちらもフルマッチの見逃し配信とダイジェスト配信を実施する。全国大会全試合と都道府県大会の決勝は、スマートフォン、タブレット、パソコンに加え、テレビアプリでも視聴可能。各地区の激戦をTVerで楽しむことができる。

TVer『第105回全国高校サッカー選手権大会』全国大会　配信スケジュール
2026年12月28日（月）～2027年1月11日（月）

TVer『第105回全国高校サッカー選手権大会』地区大会決勝　配信スケジュール
2026年10月24日（土）
・秋田　12:00～
・山形　12:05～

2026年10月31日（土）
・鳥取　13:35～

2026年11月1日（日）
・青森　12:00～
・福島　12:05～
・宮城　12:40～
・福井　13:05～
・岡山　13:35～

2026年11月7日（土）
・滋賀　11:15～
・沖縄　12:05～
・岐阜　12:05～
・奈良　12:35～
・茨城　13:00～
・京都　13:00～
・島根　13:35～
・熊本　13:35～
・富山　13:35～
・香川　13:35～

2026年11月8日（日）
・福岡　11:45～
・広島　11:45～
・愛媛　12:00～
・石川　12:05～
・新潟　12:15～
・長崎　12:40～
・岩手　12:40～
・神奈川　13:00～
・鹿児島　13:05～
・長野　13:05～
・北海道　13:30～
・佐賀　15:00～

2026年11月14日（土）
・三重　12:05～
・宮崎　12:05～
・兵庫　12:05～
・栃木　13:00～
・千葉　13:10～
・静岡　13:30～
・大阪　13:30～
・徳島　13:35～
・山梨　13:35～
・愛知　13:35～

2026年11月15日（日）
・群馬　10:10～
・東京A　11:00～
・大分　12:05～
・山口　12:05～
・和歌山　13:05～
・東京B　13:30～
・高知　13:35～
・埼玉　14:05～

※配信予定は予告なく変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。