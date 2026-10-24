民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」は、2026年12月28日（月）に開幕する『第105回全国高校サッカー選手権大会』の全国大会全試合をライブ配信する。全試合のフルマッチ見逃し配信に加え、ダイジェストも配信する。すべて無料で視聴できる。
また、全国大会への切符を懸けた都道府県大会の決勝全48試合も、2026年10月24日（土）からライブ配信する。こちらもフルマッチの見逃し配信とダイジェスト配信を実施する。全国大会全試合と都道府県大会の決勝は、スマートフォン、タブレット、パソコンに加え、テレビアプリでも視聴可能。各地区の激戦をTVerで楽しむことができる。
TVer『第105回全国高校サッカー選手権大会』全国大会 配信スケジュール
2026年12月28日（月）～2027年1月11日（月）
TVer『第105回全国高校サッカー選手権大会』地区大会決勝 配信スケジュール
2026年10月24日（土）
・秋田 12:00～
・山形 12:05～
2026年10月31日（土）
・鳥取 13:35～
2026年11月1日（日）
・青森 12:00～
・福島 12:05～
・宮城 12:40～
・福井 13:05～
・岡山 13:35～
2026年11月7日（土）
・滋賀 11:15～
・沖縄 12:05～
・岐阜 12:05～
・奈良 12:35～
・茨城 13:00～
・京都 13:00～
・島根 13:35～
・熊本 13:35～
・富山 13:35～
・香川 13:35～
2026年11月8日（日）
・福岡 11:45～
・広島 11:45～
・愛媛 12:00～
・石川 12:05～
・新潟 12:15～
・長崎 12:40～
・岩手 12:40～
・神奈川 13:00～
・鹿児島 13:05～
・長野 13:05～
・北海道 13:30～
・佐賀 15:00～
2026年11月14日（土）
・三重 12:05～
・宮崎 12:05～
・兵庫 12:05～
・栃木 13:00～
・千葉 13:10～
・静岡 13:30～
・大阪 13:30～
・徳島 13:35～
・山梨 13:35～
・愛知 13:35～
2026年11月15日（日）
・群馬 10:10～
・東京A 11:00～
・大分 12:05～
・山口 12:05～
・和歌山 13:05～
・東京B 13:30～
・高知 13:35～
・埼玉 14:05～
※配信予定は予告なく変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。