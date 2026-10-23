23日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した解説陣が、24日から開催される日本シリーズに出場するソフトバンクの打撃陣に言及した。
解説の五十嵐亮太氏は「正木を1番に固定できたのが良いですよね。彼は長打も出るし、選球眼もいいので初回から試合が動く可能性があります。1、2番が塁に出てしまうと3、4、5番は間違いないので。上位打線からクリーンナップがカギを握っていますよね」と正木の出塁に注目される。
☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』
23日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した解説陣が、24日から開催される日本シリーズに出場するソフトバンクの打撃陣に言及した。
解説の五十嵐亮太氏は「正木を1番に固定できたのが良いですよね。彼は長打も出るし、選球眼もいいので初回から試合が動く可能性があります。1、2番が塁に出てしまうと3、4、5番は間違いないので。上位打線からクリーンナップがカギを握っていますよね」と正木の出塁に注目される。
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