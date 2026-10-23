





2026年のプロ野球ドラフト会議が10月22日に開催された。横浜DeNAベイスターズは、7選手を支配下指名。1位では大阪商業大の左腕・星野世那投手、2位では高校生離れした長打力を誇る保西雅則内野手、3位ではカナダのブリティッシュコロンビア大でプレーする杉本寛斎外野手を指名した。即戦力と将来性の両面を見据えた顔ぶれについて、球団が発表したスカウト評価を紹介する。











DeNA 2026年ドラフト支配下指名選手（6人）



ドラフト1位 星野世那（大阪商業大）投手



・投打：左投左打

・身長・体重：179センチ・78キロ



最速149km/hを誇るベース上で強いストレートと、抜けの素晴らしいチェンジアップが最大の持ち味。2026年春季リーグ戦MVP、秋季最優秀投手とチームを優勝に導くタフな大エース。強い精神力と探究心を持ち、さらなる成長も期待できる。





ドラフト2位 保西雅則（日本航空石川高）内野手



・投打：右投右打

・身長・体重：189センチ・104キロ



超高校級の恵まれた体格の内野手で、高校生離れした長打力を持つスラッガー。投手としても150km/hを超える強肩で、スローイングの精度の高さも備わっている。将来は日本球界を代表するバッターに成り得る素材。





ドラフト3位 杉本寛斎（ブリティッシュコロンビア大）外野手



・投打：右投左打

・身長・体重：188センチ・105キロ



高校から単身でカナダへ渡り、大きく成長した選手。スピードとパワー共にNPBでもトップクラスの高いフィジカルレベル。パワーを生かした打撃と、投げても150km/hを超える強肩を生かし、外野手として将来中軸を打てるスラッガーへの成長を期待。















ドラフト4位 小金井凌生（青森大）投手



・投打：右投右打

・身長・体重：191センチ・89キロ



190cmを超える長身のサイドスローの投手。右打者のインサイドをえぐるツーシームに、切れ味鋭いスライダーが武器。将来、先発ローテーションを狙える逸材。









ドラフト5位 木口永翔（上武大）投手



・投打：右投右打

・身長・体重：186センチ・92キロ



体格に恵まれた大型のパワーピッチャー。スピン量の豊富な切れのあるストレートで、奪三振力も高い。マウンド上ではクールな雰囲気だが、熱いハートを持つ人間性も魅力。













ドラフト6位 神里陸（ENEOS）捕手



・投打：右投左打

・身長・体重：169センチ・77キロ



コンタクト能力が高く、広角に打ち分けるミート力のある打撃力に優れた捕手。身体能力が高く、フットワークが軽快な守備力も魅力で、現有戦力の捕手に割って入れる力がある。







ドラフト7位 坂口渉（Honda）外野手



・投打：右投右打

・身長・体重：185センチ・97キロ



社会人を代表するパワーヒッター。圧倒的な飛距離とハードな練習に耐え得る身体の強さも特徴の選手。









2026年ドラフト｜他球団の指名選手・評価一覧



他球団の指名選手とスカウト・球団評価はこちらから確認できます。

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【了】

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