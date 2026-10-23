







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは以前から、チームの高齢化が進んでいることが不安視されている。徐々に世代交代を進めていきたいところだが、米メディア『ドジャースネイション』はその起爆剤として、ジェームズ・ティブス3世外野手に注目している。



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ティブス3世は昨季途中にボストン・レッドソックスからトレード移籍してきた24歳。今季は3Aで141試合、打率.287、30本塁打、107打点と好成績をマークしている。



同メディアは「ドジャースはMLB屈指の充実したファーム組織を誇る一方、高齢化が進む野手陣に若い力を加えることが急務となっている。既に今季終盤にホスエ・デポーラ外野手をメジャーに昇格させているが、さらに注目すべきプロスペクトがあと2人いる。特にシーズン終盤に打線が苦戦したことを考えれば、両選手とも来季中に出場機会を得る可能性がある」としつつ、ティブス3世とマイク・シロタ外野手をピックアップ。



ティブス3世については、「昨季は2Aで好成績を残し、今季もその実力が健在であることを証明した。一塁手でありながら外野の両翼も守れる彼は、相手投手との相性を考慮した起用や主力の休養が必要な際に、テオスカー・ヘルナンデス外野手やカイル・タッカー外野手に代わって出場機会を得る可能性が十分にある」と記している。











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