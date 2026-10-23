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読売ジャイアンツは22日、東京都内で行われた「プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンD」で、横浜高の織田翔希投手を1位で単独指名した。DAZNベースボールの公式Xは、指名の瞬間に会場がどよめいた様子を動画で公開している。







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織田投手は15日に記者会見を開き、NPBを経由せずに米球界へ挑戦する意向を表明していた。米国の大学への進学も、選択肢に挙げている。



表明からちょうど1週間後のドラフトで、巨人は1位指名に踏み切った。



織田投手は、横浜市金沢区の横浜高でチームメートらと会議の中継を見守っていた。自身が指名された際も、表情を崩すことはなかった。



指名を受けた後も、米球界挑戦への思いは変わらないとの考えを示している。



織田投手は福岡県北九州市出身の右腕。最速157キロを誇り、今夏の甲子園では156キロを計測した。



巨人は3位でも、織田投手と同じ横浜高の池田聖摩内野手を指名している。



2012年には、大リーグ挑戦を表明していた花巻東高の大谷翔平投手を日本ハムが1位で指名し、交渉の末に入団にこぎつけた例がある。



織田投手がどのような進路を選ぶのか、今後の動向に注目が集まる。





























【動画】会場がどよめいた！巨人が横浜高・織田翔希を1位指名した瞬間がこちら



DAZNベースボールのXより





会場がどよめいた



巨人の1位指名は

横浜高・織田翔希



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【了】