広島東洋カープ 最新情報
広島東洋カープの新井貴浩監督が22日、自身のインスタグラムを更新。ドラフト1位で指名した亜細亜大学の山里宝内野手との2ショット写真を公開した。
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写真では、亜細亜大学のロゴが並ぶボードの前で、新井監督が山里選手の肩に手を回し、2人そろって笑顔を見せている。ブレザー姿の山里選手は、首から「DRAFT 2026」と書かれたカードを下げている。
投稿には「#山里宝 選手」「#広島東洋カープ」「#感謝」などのハッシュタグが添えられた。
広島は同日に行われたプロ野球ドラフト会議で、山里選手を1位で単独指名し、交渉権を獲得。新井監督はその日のうちに東京都武蔵野市の亜細亜大学を訪れ、指名あいさつを行った。
山里選手は主に二遊間を守る内野手。神戸国際大付高時代には、2021年夏の甲子園でベスト8に進出した。
亜細亜大学では主将を務め、今秋の東都大学リーグでは、チームを9季ぶりの優勝に導いた。リーグ戦では通算10本塁打をマークしている。
広島は今回のドラフトで支配下6選手を指名し、全員が大学生と社会人。球団史上初めて、高校生の指名がなかった。
ドラフト翌日の23日は、山里選手の22歳の誕生日となる。
【投稿】ドラ1・山里宝と笑顔で肩組み…！広島・新井監督が公開した2ショットがこちら
新井貴浩監督の公式インスタグラムより
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