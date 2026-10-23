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広島東洋カープの新井貴浩監督が22日、自身のインスタグラムを更新。ドラフト1位で指名した亜細亜大学の山里宝内野手との2ショット写真を公開した。







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写真では、亜細亜大学のロゴが並ぶボードの前で、新井監督が山里選手の肩に手を回し、2人そろって笑顔を見せている。ブレザー姿の山里選手は、首から「DRAFT 2026」と書かれたカードを下げている。



投稿には「#山里宝 選手」「#広島東洋カープ」「#感謝」などのハッシュタグが添えられた。



広島は同日に行われたプロ野球ドラフト会議で、山里選手を1位で単独指名し、交渉権を獲得。新井監督はその日のうちに東京都武蔵野市の亜細亜大学を訪れ、指名あいさつを行った。



山里選手は主に二遊間を守る内野手。神戸国際大付高時代には、2021年夏の甲子園でベスト8に進出した。



亜細亜大学では主将を務め、今秋の東都大学リーグでは、チームを9季ぶりの優勝に導いた。リーグ戦では通算10本塁打をマークしている。



広島は今回のドラフトで支配下6選手を指名し、全員が大学生と社会人。球団史上初めて、高校生の指名がなかった。



ドラフト翌日の23日は、山里選手の22歳の誕生日となる。

























【投稿】ドラ1・山里宝と笑顔で肩組み…！広島・新井監督が公開した2ショットがこちら

新井貴浩監督の公式インスタグラムより





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【了】