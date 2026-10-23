感情の赴くままに楽しめる男一人旅。この記事では、国内にある男一人旅におすすめのスポットをジャンル別に紹介します。ぜひ次の旅行先選びの参考にしてください。

国内の男一人旅おすすめスポット【グルメ編】

まずは、グルメを楽しみたい人におすすめのスポットを紹介します。

札幌(北海道)

北海道の中心地・札幌では海鮮丼、札幌ラーメン、ジンギスカン、スープカレーといったさまざまなご当地グルメが味わえます。「サッポロビール博物館」や「白い恋人パーク」など観光スポットも充実しているため、何度も足を運びたくなる街です。

富山(富山県)

富山といえば白エビ、ホタルイカ、寒ブリなど新鮮な海の幸が魅力。富山湾鮨は季節に応じた旬の食材を堪能できます。濃いスープが特徴で、しょっぱさがクセになると長年愛されているご当地グルメ「富山ブラックラーメン」もおすすめです。

大阪(大阪府)

粉もん文化で有名な大阪はたこ焼き、お好み焼きが地元民のソウルフードです。「食い倒れの街」としても知られ、ひとりで入りやすいお店が多いのもうれしいところ。新世界、道頓堀など活気あるエリアを巡りながらグルメを楽しめます。

広島(広島県)

生産量日本一を誇る牡蠣をはじめ瀬戸内レモン、広島風お好み焼きなど、広島ならではのご当地グルメを堪能できます。なかでも1年中味わえる牡蠣は、焼き牡蠣・牡蠣フライ・土手鍋といった多彩な調理法でおいしく味わえるのが特徴です。

鹿児島(鹿児島県)

黒豚、鶏飯、さつま揚げ、かき氷「しろくま」と幅広いジャンルで魅了する鹿児島は焼酎王国としても有名。鹿児島県の伝統的酒造りはユネスコ無形文化遺産にも登録され、おいしい料理とお酒を楽しみたい人におすすめです。

国内の男一人旅おすすめスポット【温泉編】

次は、温泉を楽しみたい人におすすめのスポットを紹介します。

草津温泉(群馬県)

草津温泉の泉質は、1円玉も約1週間で消滅するほどの強い酸性が特徴。温泉療法にも優れていることで知られ、神経痛をはじめ関節痛、切り傷、疲労、五十肩などさまざまな症状への効果が期待できます。草津名物・熱乃湯の「湯もみと踊り」も必見です。

道後温泉(愛媛県)

日本三大古湯の一つに数えられる道後温泉の泉質はアルカリ性単純泉で、日本人の肌に合うなめらかなお湯。道後温泉駅前から道後温泉本館まで続く「道後ハイカラ通り」には特色豊かなお店が並び、湯上りの散策も楽しめます。

有馬温泉(兵庫県)

有馬温泉も日本三大古湯の一つ。療養泉として指定されている9つの主成分のうち7つの成分が含まれている世界的にも珍しい多くの成分が混合した温泉です。赤褐色の金泉と無色透明の銀泉はそれぞれ泉質が異なるため、入り比べを楽しむことができます。

鬼怒川温泉(栃木県)

鬼怒川温泉は、江戸時代に発見された当時は僧侶や大名のみが入れる特別なものでした。火傷に対する効能があるとされ、北側の川治温泉とともに「傷は川治(川治温泉)、火傷は滝(現在の鬼怒川温泉)」と親しまれてきたほど。泉質はくせがなく肌にも優しいアルカリ性単純温泉です。

国内の男一人旅おすすめスポット【自然編】

次は、自然を楽しみたい人におすすめのスポットを紹介します。

松島(宮城県)

「日本三景」で知られる松島の美しさは、松尾芭蕉が絶句したほど。松島湾内を約50分かけて巡る観光船では、点在する島々を間近で眺めることができます。季節によって彩りが変わるのも見どころのひとつ。桜や紅葉、雪の時季に訪れるのがおすすめです。

伊勢志摩(三重県)

伊勢志摩は全国からカメラマンが訪れる撮影の名所。英虞湾を一望する「横山展望台」からの眺めは、伊勢志摩を代表する絶景です。「御座白浜海水浴場」は、世界の有名ビーチにも負けない透明度抜群の海が広がっています。

屋久島(鹿児島県)

1993年に世界自然遺産に登録され、日本で唯一自然景観の評価基準を満たしている島です。屋久島を代表する観光名所である樹齢数千年の縄文杉は迫力満点。サンゴやウミガメが間近で見られる海、登山や星空観察などのアクティビティも充実しています。

白神山地(青森県、秋田県)

東アジア最大級のブナ林が分布し、多種多様な生態系が生息しています。「青池」や「暗門の滝」では、神秘的な自然の美しさを堪能できるのも魅力。核心地域においては自然環境を引き継ぐため、ルートの整備が行われていません。自然保護に配慮しながらも散策を楽しめます。

国内の男一人旅おすすめスポット【歴史編】

次は、歴史好きにおすすめのスポットを紹介します。

京都(京都府)

千年の都と呼ばれ、17の世界文化遺産を有する京都は街全体が文化財そのもの。「清水寺」「金閣寺」などの神社仏閣巡りをしたり、祇園で伝統文化や京料理を堪能したり、いろいろな楽しみ方ができます。

金沢(石川県)

「兼六園」や「金沢城」など歴史を感じる場所が多く残り、加賀友禅・金箔工芸といった伝統文化も息づく金沢。観光客向けのワークショップも数多くあり、江戸時代から続く「ひがし茶屋街」は歩いているだけでも当時の風情を感じられます。

飛騨高山・白川郷(岐阜県)

自然と歴史どちらも楽しめる飛騨高山・白川郷。江戸時代の面影が色濃く残る飛騨高山の街並み、昔話の世界のような合掌造りが特徴の「白川郷」、タイムスリップしたような感覚になれる「飛騨高山レトロミュージアム」など、歴史好きにはたまらない場所が数多くあります。

満足度の高い男一人旅にしよう!

一人旅は、複数人で出かけたときとはまた違う楽しみ方ができます。誰かの意見に合わせることなく、自分のしたいことを思う存分する時間は究極のストレス解消になるでしょう。この記事で気になったところがあれば、ぜひ足を運んでみてください。