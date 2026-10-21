プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンＤを10月22日に開催

◆ 2026年 プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンD

開催日時：2026年10月22日（木）
主催：一般社団法人日本野球機構　特別協賛社：大正製薬株式会社

◆ 10月8日締め切り

▼ 北海道（５名）

八木月輝（函館大学）
井樫太希（北海学園大学）
西浦真平（北海道文教大学）
狩野太希（北海道文教大学）
久保田晃士（札幌大学）

▼ 東　北（１５名）

川満真（青森大学）
小金井凌生（青森大学）
斉藤主眞（青森大学）
木村駿介（青森大学）
遠藤怜太郎（青森中央学院大学）
清田虎夢（青森中央学院大学）
角田楓斗（富士大学）
井尻琉斗（仙台大学）
小島慎也（東北福祉大学）
金井翔陽（東北福祉大学）
佐藤悠太（東北福祉大学）
猪俣駿太（東北福祉大学）
柴田由庵（東北福祉大学）
辻󠄀村大我（東北福祉大学）
黒田義信（東日本国際大学）

▼ 関　東（７４名）

𠮷川凌平（千葉商科大学）
石橋春樹（城西国際大学）
阿部竜也（城西国際大学）
小林飛雄馬（城西国際大学）
谷口晃介（淑徳大学）
葛󠄀西倖生（中央学院大学）
嶋田翔太（敬愛大学）
関順一郎（東京情報大学）
伊藤颯希（上武大学）
河田ハウエルエバン盛児（上武大学）
木口永翔（上武大学）
髙山侑大（上武大学）
高木亮輔（日本ウェルネス茨城キャンパス）
上床重隆（駿河台大学）
佐藤夏月（共栄大学）
沖村要（慶應義塾大学）
広池浩成（慶應義塾大学）
渡辺和大（慶應義塾大学）
吉開鉄朗（慶應義塾大学）
小原大和（慶應義塾大学）
吉野太陽（慶應義塾大学）
今津慶介（慶應義塾大学）
宮城誇南（早稲田大学）
寺尾拳聖（早稲田大学）
香西一希（早稲田大学）
越井颯一郎（早稲田大学）
壽田悠毅（早稲田大学）
斎藤蓉（立教大学）
落合智哉（立教大学）
森本光紀（立教大学）
藤森康淳（法政大学）
松本直（明治大学）
福原聖矢（明治大学）
内海優太（明治大学）
岡田啓吾（明治大学）
光弘帆高（明治大学）
榊󠄀原七斗（明治大学）
衛藤航太朗（順天堂大学）
當山航大（東京農業大学）
前嶋藍（亜細亜大学）
川尻啓人（亜細亜大学）
比嘉佑斗（亜細亜大学）
山里宝（亜細亜大学）
赤堀颯（國學院大学）
南澤佑音（國學院大学）
江川颯太（日本大学）
高久塁（日本大学）
渡部海（青山学院大学）
鈴木泰成（青山学院大学）
仲井慎（駒澤大学）
田本聖貴（駒澤大学）
廣田翔馬（駒澤大学）
伊藤櫂人（中央大学）
加藤宇（明星大学）
馬場拓海（日本体育大学）
西平晴人（日本体育大学）
生盛亜勇太（日本体育大学）
田代旭（筑波大学）
星野翔太（城西大学）
上杉隼大（明治学院大学）
羽村伊夏（武蔵大学）
廣田直士（武蔵大学）
奥濱宏平（大東文化大学）
市村洸宜（大東文化大学）
塙光悟（大東文化大学）
手塚悠護（関東学院大学）
原崎雄陽（関東学院大学）
松平快聖（神奈川大学）
本間陸斗（神奈川大学）
室田大和（桐蔭横浜大学）
坪井蒼汰（桐蔭横浜大学）
渡邊夏一（桐蔭横浜大学）
福浦与風（桐蔭横浜大学）
田中柊輝（神奈川工科大学）

▼ 北信越・東海（２０名）

岡村洸太郎（愛知学院大学）
山田康介（愛知学院大学）
福本一弥（愛知学院大学）
中川大雅（至学館大学）
岡田雅樹（愛知工業大学）
西垣玲音（星城大学）
若藤季柊（同朋大学）
雄龍人志（名城大学）
孫俊郎（岐阜聖徳学園大学)）
土橋広夢（日本大学国際関係学部）
石川蒼（日本大学国際関係学部）
池上昂希（日本大学国際関係学部）
鷲見拓哉（中部学院大学）
髙井琉翔（中部学院大学）
眞木海人（中部学院大学）
藤田泰聖（朝日大学）
森岡颯太（中京学院大学）
向嶋大輔（福井工業大学）
土合章太（福井工業大学）
岩本剛生（福井工業大学）

▼ 近　畿（２６名）

飯田泰成（関西学院大学）
新井亮規浩（関西学院大学）
中川将心（関西学院大学）
米沢友翔（関西大学）
宮原廉（近畿大学）
有馬伽久（立命館大学）
西野啓也（立命館大学）
春山陽登（大阪商業大学）
星野世那（大阪商業大学）
松林幸紀（大阪商業大学）
鶴川内陽（大阪商業大学）
中谷悠太（大阪商業大学）
大塚和真（大阪商業大学）
野原元気（京都産業大学）
常深颯大（大阪経済大学）
的場吏玖（天理大学）
高田純誠（大阪体育大学
村山勇太（関西国際大学）
正重恒太（甲南大学）
山本将吏（神戸国際大学）
岡田光平（大阪工業大学）
近藤拓海（奈良学園大学）
野村亮輔（佛教大学）
小島一哲（びわこ成蹊スポーツ大学）
小松勇輝（びわこ成蹊スポーツ大学）
森田大翔（花園大学）

▼ 中国・四国（１名）

伊藤愛希（吉備国際大学）

▼ 九州・沖縄（８名）

津田悠平（西南学院大学）
荒下晴人（西南学院大学）
佐々木大雅（九州共立大学）
木切倉稜真（日本経済大学）
坂田裕哉（折尾愛真短期大学）
古莊尊（折尾愛真短期大学）
黒木駿（折尾愛真短期大学）
皆吉海󠄀翔（長崎国際大学）

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合計：149名