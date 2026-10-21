◆ 2026年 プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンD
開催日時：2026年10月22日（木）
主催：一般社団法人日本野球機構 特別協賛社：大正製薬株式会社
◆ 10月8日締め切り
八木月輝（函館大学）
井樫太希（北海学園大学）
西浦真平（北海道文教大学）
狩野太希（北海道文教大学）
久保田晃士（札幌大学）
川満真（青森大学）
小金井凌生（青森大学）
斉藤主眞（青森大学）
木村駿介（青森大学）
遠藤怜太郎（青森中央学院大学）
清田虎夢（青森中央学院大学）
角田楓斗（富士大学）
井尻琉斗（仙台大学）
小島慎也（東北福祉大学）
金井翔陽（東北福祉大学）
佐藤悠太（東北福祉大学）
猪俣駿太（東北福祉大学）
柴田由庵（東北福祉大学）
辻󠄀村大我（東北福祉大学）
黒田義信（東日本国際大学）
𠮷川凌平（千葉商科大学）
石橋春樹（城西国際大学）
阿部竜也（城西国際大学）
小林飛雄馬（城西国際大学）
谷口晃介（淑徳大学）
葛󠄀西倖生（中央学院大学）
嶋田翔太（敬愛大学）
関順一郎（東京情報大学）
伊藤颯希（上武大学）
河田ハウエルエバン盛児（上武大学）
木口永翔（上武大学）
髙山侑大（上武大学）
高木亮輔（日本ウェルネス茨城キャンパス）
上床重隆（駿河台大学）
佐藤夏月（共栄大学）
沖村要（慶應義塾大学）
広池浩成（慶應義塾大学）
渡辺和大（慶應義塾大学）
吉開鉄朗（慶應義塾大学）
小原大和（慶應義塾大学）
吉野太陽（慶應義塾大学）
今津慶介（慶應義塾大学）
宮城誇南（早稲田大学）
寺尾拳聖（早稲田大学）
香西一希（早稲田大学）
越井颯一郎（早稲田大学）
壽田悠毅（早稲田大学）
斎藤蓉（立教大学）
落合智哉（立教大学）
森本光紀（立教大学）
藤森康淳（法政大学）
松本直（明治大学）
福原聖矢（明治大学）
内海優太（明治大学）
岡田啓吾（明治大学）
光弘帆高（明治大学）
榊󠄀原七斗（明治大学）
衛藤航太朗（順天堂大学）
當山航大（東京農業大学）
前嶋藍（亜細亜大学）
川尻啓人（亜細亜大学）
比嘉佑斗（亜細亜大学）
山里宝（亜細亜大学）
赤堀颯（國學院大学）
南澤佑音（國學院大学）
江川颯太（日本大学）
高久塁（日本大学）
渡部海（青山学院大学）
鈴木泰成（青山学院大学）
仲井慎（駒澤大学）
田本聖貴（駒澤大学）
廣田翔馬（駒澤大学）
伊藤櫂人（中央大学）
加藤宇（明星大学）
馬場拓海（日本体育大学）
西平晴人（日本体育大学）
生盛亜勇太（日本体育大学）
田代旭（筑波大学）
星野翔太（城西大学）
上杉隼大（明治学院大学）
羽村伊夏（武蔵大学）
廣田直士（武蔵大学）
奥濱宏平（大東文化大学）
市村洸宜（大東文化大学）
塙光悟（大東文化大学）
手塚悠護（関東学院大学）
原崎雄陽（関東学院大学）
松平快聖（神奈川大学）
本間陸斗（神奈川大学）
室田大和（桐蔭横浜大学）
坪井蒼汰（桐蔭横浜大学）
渡邊夏一（桐蔭横浜大学）
福浦与風（桐蔭横浜大学）
田中柊輝（神奈川工科大学）
岡村洸太郎（愛知学院大学）
山田康介（愛知学院大学）
福本一弥（愛知学院大学）
中川大雅（至学館大学）
岡田雅樹（愛知工業大学）
西垣玲音（星城大学）
若藤季柊（同朋大学）
雄龍人志（名城大学）
孫俊郎（岐阜聖徳学園大学)）
土橋広夢（日本大学国際関係学部）
石川蒼（日本大学国際関係学部）
池上昂希（日本大学国際関係学部）
鷲見拓哉（中部学院大学）
髙井琉翔（中部学院大学）
眞木海人（中部学院大学）
藤田泰聖（朝日大学）
森岡颯太（中京学院大学）
向嶋大輔（福井工業大学）
土合章太（福井工業大学）
岩本剛生（福井工業大学）
飯田泰成（関西学院大学）
新井亮規浩（関西学院大学）
中川将心（関西学院大学）
米沢友翔（関西大学）
宮原廉（近畿大学）
有馬伽久（立命館大学）
西野啓也（立命館大学）
春山陽登（大阪商業大学）
星野世那（大阪商業大学）
松林幸紀（大阪商業大学）
鶴川内陽（大阪商業大学）
中谷悠太（大阪商業大学）
大塚和真（大阪商業大学）
野原元気（京都産業大学）
常深颯大（大阪経済大学）
的場吏玖（天理大学）
高田純誠（大阪体育大学
村山勇太（関西国際大学）
正重恒太（甲南大学）
山本将吏（神戸国際大学）
岡田光平（大阪工業大学）
近藤拓海（奈良学園大学）
野村亮輔（佛教大学）
小島一哲（びわこ成蹊スポーツ大学）
小松勇輝（びわこ成蹊スポーツ大学）
森田大翔（花園大学）
伊藤愛希（吉備国際大学）
津田悠平（西南学院大学）
荒下晴人（西南学院大学）
佐々木大雅（九州共立大学）
木切倉稜真（日本経済大学）
坂田裕哉（折尾愛真短期大学）
古莊尊（折尾愛真短期大学）
黒木駿（折尾愛真短期大学）
皆吉海󠄀翔（長崎国際大学）
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合計：149名