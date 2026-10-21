◆ 2026年 プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンD

開催日時：2026年10月22日（木）

主催：一般社団法人日本野球機構 特別協賛社：大正製薬株式会社

◆ 10月8日締め切り

▼ 北海道（５名）

八木月輝（函館大学）

井樫太希（北海学園大学）

西浦真平（北海道文教大学）

狩野太希（北海道文教大学）

久保田晃士（札幌大学）

▼ 東 北（１５名）

川満真（青森大学）

小金井凌生（青森大学）

斉藤主眞（青森大学）

木村駿介（青森大学）

遠藤怜太郎（青森中央学院大学）

清田虎夢（青森中央学院大学）

角田楓斗（富士大学）

井尻琉斗（仙台大学）

小島慎也（東北福祉大学）

金井翔陽（東北福祉大学）

佐藤悠太（東北福祉大学）

猪俣駿太（東北福祉大学）

柴田由庵（東北福祉大学）

辻󠄀村大我（東北福祉大学）

黒田義信（東日本国際大学）

▼ 関 東（７４名）

𠮷川凌平（千葉商科大学）

石橋春樹（城西国際大学）

阿部竜也（城西国際大学）

小林飛雄馬（城西国際大学）

谷口晃介（淑徳大学）

葛󠄀西倖生（中央学院大学）

嶋田翔太（敬愛大学）

関順一郎（東京情報大学）

伊藤颯希（上武大学）

河田ハウエルエバン盛児（上武大学）

木口永翔（上武大学）

髙山侑大（上武大学）

高木亮輔（日本ウェルネス茨城キャンパス）

上床重隆（駿河台大学）

佐藤夏月（共栄大学）

沖村要（慶應義塾大学）

広池浩成（慶應義塾大学）

渡辺和大（慶應義塾大学）

吉開鉄朗（慶應義塾大学）

小原大和（慶應義塾大学）

吉野太陽（慶應義塾大学）

今津慶介（慶應義塾大学）

宮城誇南（早稲田大学）

寺尾拳聖（早稲田大学）

香西一希（早稲田大学）

越井颯一郎（早稲田大学）

壽田悠毅（早稲田大学）

斎藤蓉（立教大学）

落合智哉（立教大学）

森本光紀（立教大学）

藤森康淳（法政大学）

松本直（明治大学）

福原聖矢（明治大学）

内海優太（明治大学）

岡田啓吾（明治大学）

光弘帆高（明治大学）

榊󠄀原七斗（明治大学）

衛藤航太朗（順天堂大学）

當山航大（東京農業大学）

前嶋藍（亜細亜大学）

川尻啓人（亜細亜大学）

比嘉佑斗（亜細亜大学）

山里宝（亜細亜大学）

赤堀颯（國學院大学）

南澤佑音（國學院大学）

江川颯太（日本大学）

高久塁（日本大学）

渡部海（青山学院大学）

鈴木泰成（青山学院大学）

仲井慎（駒澤大学）

田本聖貴（駒澤大学）

廣田翔馬（駒澤大学）

伊藤櫂人（中央大学）

加藤宇（明星大学）

馬場拓海（日本体育大学）

西平晴人（日本体育大学）

生盛亜勇太（日本体育大学）

田代旭（筑波大学）

星野翔太（城西大学）

上杉隼大（明治学院大学）

羽村伊夏（武蔵大学）

廣田直士（武蔵大学）

奥濱宏平（大東文化大学）

市村洸宜（大東文化大学）

塙光悟（大東文化大学）

手塚悠護（関東学院大学）

原崎雄陽（関東学院大学）

松平快聖（神奈川大学）

本間陸斗（神奈川大学）

室田大和（桐蔭横浜大学）

坪井蒼汰（桐蔭横浜大学）

渡邊夏一（桐蔭横浜大学）

福浦与風（桐蔭横浜大学）

田中柊輝（神奈川工科大学）

▼ 北信越・東海（２０名）

岡村洸太郎（愛知学院大学）

山田康介（愛知学院大学）

福本一弥（愛知学院大学）

中川大雅（至学館大学）

岡田雅樹（愛知工業大学）

西垣玲音（星城大学）

若藤季柊（同朋大学）

雄龍人志（名城大学）

孫俊郎（岐阜聖徳学園大学)）

土橋広夢（日本大学国際関係学部）

石川蒼（日本大学国際関係学部）

池上昂希（日本大学国際関係学部）

鷲見拓哉（中部学院大学）

髙井琉翔（中部学院大学）

眞木海人（中部学院大学）

藤田泰聖（朝日大学）

森岡颯太（中京学院大学）

向嶋大輔（福井工業大学）

土合章太（福井工業大学）

岩本剛生（福井工業大学）

▼ 近 畿（２６名）

飯田泰成（関西学院大学）

新井亮規浩（関西学院大学）

中川将心（関西学院大学）

米沢友翔（関西大学）

宮原廉（近畿大学）

有馬伽久（立命館大学）

西野啓也（立命館大学）

春山陽登（大阪商業大学）

星野世那（大阪商業大学）

松林幸紀（大阪商業大学）

鶴川内陽（大阪商業大学）

中谷悠太（大阪商業大学）

大塚和真（大阪商業大学）

野原元気（京都産業大学）

常深颯大（大阪経済大学）

的場吏玖（天理大学）

高田純誠（大阪体育大学

村山勇太（関西国際大学）

正重恒太（甲南大学）

山本将吏（神戸国際大学）

岡田光平（大阪工業大学）

近藤拓海（奈良学園大学）

野村亮輔（佛教大学）

小島一哲（びわこ成蹊スポーツ大学）

小松勇輝（びわこ成蹊スポーツ大学）

森田大翔（花園大学）

▼ 中国・四国（１名）

伊藤愛希（吉備国際大学）

▼ 九州・沖縄（８名）

津田悠平（西南学院大学）

荒下晴人（西南学院大学）

佐々木大雅（九州共立大学）

木切倉稜真（日本経済大学）

坂田裕哉（折尾愛真短期大学）

古莊尊（折尾愛真短期大学）

黒木駿（折尾愛真短期大学）

皆吉海󠄀翔（長崎国際大学）

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合計：149名