バルセロナは現地時間20日、チャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第3節でパリ・サンジェルマン（PSG）に2－4で敗れた。試合後、ブラジル代表FWハフィーニャがスペインメディア『モビスタール』を通して試合を振り返り、結果は残念なものとなったものの、ポジティブなコメントを残した。

CLで2連覇を成し遂げた“欧州王者”の本拠地に乗り込んだゲームは、序盤から数多くの決定機を作られたものの、スペイン代表GKジョアン・ガルシアのビッグセーブもあり、試合は0－0で推移。38分にはフランス代表FWデジレ・ドゥエに均衡を破られたが、後半に入った55分には、右サイドを駆け上がったU－21スペイン代表DFチャビ・エスパールが、同点ゴールを奪った。

終盤に差しかかろうとした72分にはセットプレーで再びPSGに勝ち越されるも、79分には右サイドをドリブルで突き進んだ同代表FWラミン・ヤマルが、ニアサイドを撃ち抜いて同点ゴールをゲット。しかしながら、直後の81分、ポルトガル代表MFヴィティーニャにミドルシュートを叩き込まれると、続く86分にもスペイン代表MFファビアン・ルイスにゴールを許し、最終的には2－4でタイムアップの笛。バルセロナは今季開幕から公式戦全勝を続けていたが、その数は11で途絶えた。

試合後、ハフィーニャは「PSGは非常に洗練されたチームだ」と、十分に相手の実力を評価した上で、「確かに結果については残念だったが、僕らは十分な戦いぶりを見せた」と手応えを口にする。「僕らはどちらも、ボールを保持することを好むチームだ。このゲームは、今の僕らにとっての良い試金石になったはずだ」と主張。ポジティブな言葉を残した理由を次のように明かし、ここから進むシーズンの中で、さらに成長することを誓った。

「欧州王者、しかも大会2連覇中の相手とのゲームだった。彼らのホームである以上、どのような試合になるかはある程度予期できていた。もちろん勝利、最低でも引き分けられればいいと思っていたが、こうした結末なら十分だ。なぜなら、この試合で得た学びを基に、監督から今後に向けた改善点が提示されるだろうからね」

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