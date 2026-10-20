国際サッカー連盟（FIFA）は20日、最新の女子FIFAランキングを発表した。
日本女子代表(なでしこジャパン)は今年6月の発表と変わらず、5位を維持した。そのほか、1位スペイン、2位アメリカ、3位ドイツ、4位イングランドと続き、1位から9位までの順位変動は起こらなかった。
また、なでしこジャパンは、アジアサッカー連盟（AFC）加盟国の中での最上位を継続。AFCの上位チームは、12位の北朝鮮、15位のオーストラリア、17位の韓国、18位の中国と続いている。
最新の女子FIFAランキングの上位30カ国は以下の通り。
1位 スペイン
2位 アメリカ
3位 イングランド
4位 ドイツ
5位 日本
6位 フランス
7位 ブラジル
8位 スウェーデン
9位 カナダ
10位 デンマーク（＋2）
11位 オランダ（－1）
12位 北朝鮮（－1）
13位 ノルウェー（＋1）
14位 イタリア（－1）
15位 オーストラリア
16位 アイスランド（＋1）
17位 韓国（＋2）
18位 中国（－2）
19位 コロンビア（＋1）
20位 ベルギー（－2）
21位 アイルランド
22位 フィンランド（＋2）
23位 スコットランド（＋2）
24位 ポルトガル（－2）
25位 オーストリア（－2）
26位 スイス
27位 ロシア
28位 メキシコ
29位 ポーランド
30位 アルゼンチン