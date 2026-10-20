国際サッカー連盟（FIFA）は20日、最新の女子FIFAランキングを発表した。

日本女子代表(なでしこジャパン)は今年6月の発表と変わらず、5位を維持した。そのほか、1位スペイン、2位アメリカ、3位ドイツ、4位イングランドと続き、1位から9位までの順位変動は起こらなかった。

また、なでしこジャパンは、アジアサッカー連盟（AFC）加盟国の中での最上位を継続。AFCの上位チームは、12位の北朝鮮、15位のオーストラリア、17位の韓国、18位の中国と続いている。

最新の女子FIFAランキングの上位30カ国は以下の通り。

1位 スペイン

2位 アメリカ

3位 イングランド

4位 ドイツ

5位 日本

6位 フランス

7位 ブラジル

8位 スウェーデン

9位 カナダ

10位 デンマーク（＋2）

11位 オランダ（－1）

12位 北朝鮮（－1）

13位 ノルウェー（＋1）

14位 イタリア（－1）

15位 オーストラリア

16位 アイスランド（＋1）

17位 韓国（＋2）

18位 中国（－2）

19位 コロンビア（＋1）

20位 ベルギー（－2）

21位 アイルランド

22位 フィンランド（＋2）

23位 スコットランド（＋2）

24位 ポルトガル（－2）

25位 オーストリア（－2）

26位 スイス

27位 ロシア

28位 メキシコ

29位 ポーランド

30位 アルゼンチン