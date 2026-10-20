今月13日に行われたドイツ戦のスタメン [写真]=Getty Images

　国際サッカー連盟（FIFA）は20日、最新の女子FIFAランキングを発表した。

　日本女子代表(なでしこジャパン)は今年6月の発表と変わらず、5位を維持した。そのほか、1位スペイン、2位アメリカ、3位ドイツ、4位イングランドと続き、1位から9位までの順位変動は起こらなかった。

　また、なでしこジャパンは、アジアサッカー連盟（AFC）加盟国の中での最上位を継続。AFCの上位チームは、12位の北朝鮮、15位のオーストラリア、17位の韓国、18位の中国と続いている。

　最新の女子FIFAランキングの上位30カ国は以下の通り。

1位　スペイン
2位　アメリカ　
3位　イングランド
4位　ドイツ
5位　日本
6位　フランス
7位　ブラジル
8位　スウェーデン
9位　カナダ
10位　デンマーク（＋2）
11位　オランダ（－1）
12位　北朝鮮（－1）
13位　ノルウェー（＋1）
14位　イタリア（－1）
15位　オーストラリア
16位　アイスランド（＋1）
17位　韓国（＋2）
18位　中国（－2）
19位　コロンビア（＋1）
20位　ベルギー（－2）
21位　アイルランド
22位　フィンランド（＋2）
23位　スコットランド（＋2）
24位　ポルトガル（－2）
25位　オーストリア（－2）
26位　スイス
27位　ロシア
28位　メキシコ
29位　ポーランド
30位　アルゼンチン