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ロサンゼルス・ドジャースはミルウォーキー・ブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズで4連敗を喫し、シーズンを終えた。選手たちが投打で力を発揮できなかった一方、デーブ・ロバーツ監督の采配にも問題があったとの厳しい評価が下された。米メディア『ドジャーブルー』のブレイク・ウィリアムス記者が10月17日（日本時間18日）に言及した。



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特に問題視されているのが、ホスエ・デポーラ外野手の起用法だ。最も勢いのある打者の1人としながら、最後の2試合では1打席も与えられなかった。



第3戦ではミゲル・ロハス内野手の代打としてデポーラを送ったものの、ブルワーズが左腕へ交代すると、すぐにキケ・ヘルナンデス内野手へ変更。結果的にデポーラを打席に立たせないまま使い切る形となった。



投手起用でも後手に回った。第4戦ではタイラー・グラスノー投手が5回に四球を与え、ブルペンではアレックス・ベシア投手とエバン・フィリップス投手が準備していたが続投を選択。そこから適時打、申告敬遠、四球と傷口を広げ、最終的に同点へ追いつかれた。



采配がことごとく裏目に出たロバーツ監督について、ウィリアムス氏は「これは、彼がドジャースの監督に就任して以来、間違いなく最悪のシリーズだったと言えるだろう。2024年と2025年にはほぼ完璧な手腕を見せた指揮官にとって、これほどまでに手も足も出ない姿を見せるのは、見るに堪えないものだった」と言及した。



今ポストシーズンのドジャースは、投打の主軸である大谷翔平選手が不振に陥っていたが、それでも厚い選手層を誇っていた。何が起こるか分からない短期決戦とはいえ、ロバーツ監督にはワールドシリーズ制覇を成し遂げることが求められていた。











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