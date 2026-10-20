【巨人】来季のブレイク候補…？“19歳育成大砲”が衝撃の場外弾　今季二軍で…

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読売ジャイアンツの竹下徠空選手は20日、SOKKENスタジアムで行われた横浜DeNAベイスターズとの「みやざきフェニックス・リーグ」に代打で出場。8回に特大の場外2ラン本塁打を放ち、持ち前の長打力をアピールした。







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竹下は明徳義塾高から2024年育成ドラフト6位で巨人に入団したプロ2年目内野手。183センチ、115キロの恵まれた体格を誇る右投右打の19歳で、豪快な打撃を武器とする長距離砲候補だ。



0-2と巨人が2点を追う8回、2死二塁の好機で坂本達也選手の代打として登場した竹下。DeNAの武田陸玖投手に対し、3ボールからの4球目を豪快に振り抜くと、打球は左翼スタンドを越えて場外へ。



打った瞬間に本塁打を確信する特大の2ランとなり、試合を振り出しに戻した。



巨人打線はDeNA先発の深沢鳳介投手の前に7回まで無得点に抑えられていたが、竹下の一振りで同点に追いついた。この日は1打数1安打2打点を記録し、途中出場ながら強烈なインパクトを残した。



昨季は主に三軍で実戦経験を積み、二軍デビュー戦では2打席連続安打を記録。今季も三軍を中心にプレーし、二軍公式戦では12試合に出場して打率.265、0本塁打、2打点をマークした。



来季の支配下登録を目指す若き大砲が、フェニックス・リーグで規格外のパワーを見せつけた。



なお、試合は2-2の引き分けに終わった。



























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とんでもないパワー💪

竹下徠空 確信の場外ホームラン



⚾️巨人×DeNA（フェニックス・リーグ）

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【了】