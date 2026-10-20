楽天は20日、伊藤光捕手を来季の選手契約を行わないと発表した。
伊藤光は07年高校生ドラフト3巡目でオリックスに入団すると、13年から正捕手となり、同年から3年連続100試合以上に出場。14年にベストナインとゴールデン・グラブ賞を受賞した。18年途中にトレードでDeNAに移籍すると、19年に84試合に出場した。昨季終了後に海外FA権を行使し、楽天へ移籍。
移籍1年目の今季は22試合に出場して、打率.133、1本塁打、2打点の成績だった。
▼ 戦力外通告選手
＜捕手＞
伊藤光
楽天は20日、伊藤光捕手を来季の選手契約を行わないと発表した。
伊藤光は07年高校生ドラフト3巡目でオリックスに入団すると、13年から正捕手となり、同年から3年連続100試合以上に出場。14年にベストナインとゴールデン・グラブ賞を受賞した。18年途中にトレードでDeNAに移籍すると、19年に84試合に出場した。昨季終了後に海外FA権を行使し、楽天へ移籍。
移籍1年目の今季は22試合に出場して、打率.133、1本塁打、2打点の成績だった。
▼ 戦力外通告選手
＜捕手＞
伊藤光
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