







ドジャース 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは大谷翔平選手、山本由伸投手、佐々木朗希投手と3名の日本人選手を擁していることから、移籍市場に出る日本人選手と関連付けられることが少なくない。先日ポスティングが容認された阪神・佐藤輝明内野手もその一人だが、米メディア『ドジャースネイション』は冷静に展望している。



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佐藤は今季セ・リーグ三冠王に輝くなど、NPBトップクラスの打者として数々の実績を残している強打者。米公式サイト『MLB.com』では、ドジャースら6球団が獲得に動く可能性アリと予想されている。



同メディアは「これまで日本人選手の獲得に積極的に投資してきた実績を考えれば、ドジャースが佐藤の動向を注視しているのは当然だ。しかし、実際に彼を獲得することは、チームにとって理にかなっているのだろうか」と言及。



続けて、「佐藤の主な守備位置は三塁だが、外野を守った経験もある。左打者であることは、左打者を数多く抱えるドジャースにとってマイナス材料となる。三塁は既にマックス・マンシー内野手が出場機会の大半を占めており、内野で空いているポジションは二塁だけだ。彼が二塁の守備を習得することは可能かもしれないが、チームにうまくフィットするかどうかには疑問が残る。一方、長打力は魅力的で、打線に大きな刺激を与える可能性がある」と記している。











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