11月22日に「LEGENDS MATCH 2026」を開催

　中日は20日、11月22日に開催される「LEGENDS MATCH 2026」の出場選手第3弾を発表した。

　両球団の黄金期を支え、ファンを魅了し続けたレジェンド OB たちがバンテリンドーム ナゴヤに集結する。

▼出場選手（第3弾発表）

中日：堂上照、豊田誠佑、井端弘和、荒木雅博、浅尾拓也

巨人：高田繁、川相昌弘、木田優夫、仁志敏久、村田善則、井納翔一、今村信貴

※10月20日時点

※当日の出場選手は変更となる場合があり