中日は20日、11月22日に開催される「LEGENDS MATCH 2026」の出場選手第3弾を発表した。
両球団の黄金期を支え、ファンを魅了し続けたレジェンド OB たちがバンテリンドーム ナゴヤに集結する。
▼出場選手（第3弾発表）
中日：堂上照、豊田誠佑、井端弘和、荒木雅博、浅尾拓也
巨人：高田繁、川相昌弘、木田優夫、仁志敏久、村田善則、井納翔一、今村信貴
※10月20日時点
※当日の出場選手は変更となる場合があり
中日は20日、11月22日に開催される「LEGENDS MATCH 2026」の出場選手第3弾を発表した。
両球団の黄金期を支え、ファンを魅了し続けたレジェンド OB たちがバンテリンドーム ナゴヤに集結する。
▼出場選手（第3弾発表）
中日：堂上照、豊田誠佑、井端弘和、荒木雅博、浅尾拓也
巨人：高田繁、川相昌弘、木田優夫、仁志敏久、村田善則、井納翔一、今村信貴
※10月20日時点
※当日の出場選手は変更となる場合があり
本記事は「ベースボールキング」から提供を受けております。著作権は提供各社に帰属します。
他媒体からの提供記事の情報について
※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。