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ロサンゼルス・ドジャースのテオスカー・ヘルナンデス外野手は、今オフにトレードされる可能性が高まっている。球団は有望株のホスエ・デポーラ外野手を打線へ組み込む必要があり、そのための放出候補がヘルナンデスだとの見方が示された。米メディア『ファン・サイデッド』のジョン・ペロット記者が10月18日（日本時間19日）に言及した。



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ヘルナンデスは34歳で、3年総額6600万ドル（約104.3億円）の契約をあと1年残している。さらに2028年、2029年には球団またはベスティング・オプションが含まれているという。



しかし、今季のヘルナンデスには年齢による衰えが見られ、特にポストシーズンでそれが目立ったと指摘されている。ドジャースがリーグ優勝決定シリーズで敗退したこともあり、来季へ向けた打線再編は必至だ。



そこでヘルナンデスが放出の候補となり、フィラデルフィア・フィリーズ、シアトル・マリナーズ、カンザスシティ・ロイヤルズ、ボストン・レッドソックスとのトレード案が挙げられた。いずれも右打ちの長距離打者を必要としており、ヘルナンデスを求める可能性がある。



急浮上したヘルナンデス放出案について、ペロット氏は「ドジャースは有望株のデポーラのために、打線に空きを作る必要がある。左翼手のポジションを空け、ロースターおよび年俸総額の柔軟性を確保するためには、ヘルナンデスを放出するのが理にかなっている」と言及した。



これまでドジャース打線の主軸として活躍をみせてきたヘルナンデス。しかし、すでにベテランの域に達しており、チーム全体で高齢化が進むドジャースは苦しい決断を下すことになるかもしれない。











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