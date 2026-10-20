







阪神タイガース 最新情報



阪神タイガースは19日、島田海吏外野手と豊田寛外野手に対し、来季の契約を結ばないことを通告したと発表した。



島田は九州学院高、上武大を経て、2017年ドラフト4位で阪神に入団。俊足を武器に外野の一角や代走として起用され、2022年には自己最多の123試合に出場して打率.264、17打点、21盗塁を記録した。2023年も101試合に出場したが、近年は出場機会が減少していた。



プロ9年目の今季は一軍で5試合の出場にとどまり、3打数無安打。通算では438試合に出場し、打率.230、1本塁打、36打点、45盗塁を記録した。



一方の豊田は東海大相模高、国際武道大、日立製作所を経て、2021年ドラフト6位で入団。



昨季は自己最多の33試合に出場し、打率.232、4打点を記録。さらなる飛躍を目指した今季は春季キャンプ中に死球を受けて右手首を骨折し、一軍では4試合、3打数無安打に終わった。プロ通算では53試合に出場し、打率.200、4打点だった。













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