エールディヴィジ第9節が17日に行われ、PSVは敵地でADOデン・ハーグと対戦した。

リーグ3連覇中のPSVは8試合が消化したリーグ戦で勝ち点「19」の2位につけている。首位フェイエノールトとの勝ち点差「1」となっており、今節先に試合を行うPSVは3ポイントを奪取して、フェイエノールトにプレッシャーをかけたいところ。今節は開幕から未勝利が続き、17位に低迷するADOと対戦する。

MF佐野航大がスターティングメンバーに名を連ねた一戦は、立ち上がりからPSVが、主導権を握り続けると21分に先制。フース・ティルのマイナスのクロスにスフェン・マイナンスが合わせ、リードを奪う。

PSVの1点リードで時間が経過するなか、43分にマイナンスがこの試合2枚目のイエローカードを提示され退場。PSVは後半のすべての時間を数的不利で戦うことになる。後半頭にはデニス・マンに代え、DFのライアン・フラミンゴを投入し、PSVは守備時に“5－4”のブロックを形成する。

すると迎えた55分、ADOが試合を振り出しに戻すことに成功。ヤニック・エドゥアルドのポストプレーからユホ・キロがミドルシュートを沈め、同点に追いつく。PSVはADOに押し込まれる時間帯が続くが、64分にカウンターからアミール・ブハムディがバーを叩くシュートを放つなど、1発での勝ち越しを狙う。

お互いに追加点を目指すが得点は生まれずに後半アディショナルタイムに突入。ADOのエバン・ロティエに逆転弾のチャンスが訪れるも、ものにすることはできず。それでも90＋3分にADOが逆転に成功。ロティエの折り返しにマチェイ・シンが押し込み、劇的な逆転ゴール。このまま試合終了の笛がなり、ADOが今季初勝利を収めた。

次節、PSVは20日にUEFAチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第3節ポルト戦を挟み、25日にフェイエノールトと対戦。ADOデン・ハーグは24日にヘーレンフェーンとの一戦を控えている。

【スコア】

PSV 1－2 ADOデン・ハーグ

【得点者】

0－1 21分 スフェン・マイナンス（ＰＳＶ）

1－1 55分 ユホ・キロ（ADO）

1－2 90＋3分