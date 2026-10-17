







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今季、思うような結果を出せないままシーズン終戦を迎えた選手がいる。主力先発であるブレイク・スネル投手もその一人だが、米メディア『ドジャースウェイ』は、2024年オフに結んだ大型契約には到底見合っていないと苦言を呈している。



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スネルは5年1億8200万ドルの条件でドジャース入りしたが、加入1年目の2025年から2年連続で故障による長期離脱を経験。その影響もあり、2年合計で20登板と今一つ稼働できていない状況だ。



同メディアは「ドジャースは契約を結んで以降、スネルがどれだけ試合に出場できるかという問題は、この大型投資に対する不満をますます募らせる要因となっている」、「負傷したことについて彼を非難しているわけではない。怪我は望んでするものではなく、復帰のために必要な努力を疑うべきでもない。しかし、試合に出場できるかどうかは重要だ。特に、球界を代表する先発の一人にふさわしい高額な報酬を受け取っているのであればなおさらだ」と指摘。



さらに、「健康な状態であれば間違いなく素晴らしい投球を見せてきたが、まさにそこが問題なのだ。チームは彼が健康な状態に戻るのを待つことに、あまりにも長い時間を費やしてきた。そして、水曜日の試合で最も彼の力を必要としていた時、彼は最後まで役割を果たすことができなかった」と厳しく評している。











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