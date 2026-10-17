ラ・リーガ第9節が17日に行われ、エスパニョールとアトレティコ・マドリードが対戦した。

ホームのエスパニョールは、リーグ戦8試合を消化し、勝ち点「8」の12位に位置。一方、2位アトレティコ・マドリードは“マドリード・ダービー”を制するなど、リーグ戦4連勝中。首位バルセロナとの勝ち点差は「5」となっており、落とせない試合が続いていく。

試合はアトレティコ・マドリードが主導権を握り続け、ジョナサン・デイヴィッドやジュリアーノ・シメオネがゴールに迫っていくものの、均衡は破れずに時間が経過。すると徐々にエスパニョールも攻撃の形を作り始めると、44分にはセットプレーのこぼれ球を拾ったレアンドロ・カブレラがバー直撃のシュートを放つ。

前半はスコアレスで終了し、アトレティコ・マドリードは後半頭からフリアン・アルバレスとアレハンドロ・グリマルドを投入。61分にはマルコス・ジョレンテがミドルシュートを放つがバーに嫌われ、エスパニョールGKアンヘル・フォルトゥーニョの牙城を崩せない。

その後も攻勢を強めるアトレティコ・マドリードは、J・アルバレスのミドルシュートやモルテン・ヒュルマンドのヘディングシュートでゴールを脅かす。迎えた89分、ようやく均衡が崩れ、アトレティコ・マドリードが先制。アレックス・バエナがミドルシュートを突き刺すと、これが決勝点となり、アトレティコ・マドリードが1－0で勝利を収めた。

次節、エスパニョールは24日にラシン・サンタンデールと対戦。アトレティコ・マドリードは20日にUEFAチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第3節シュトゥットガルト戦を挟み、24日にデポルティーボ戦を控えている。

【スコア】

エスパニョール 0－1 アトレティコ・マドリード

【得点者】

0－1 89分 アレックス・バエナ（アトレティコ・マドリード）