リールを率いるダヴィデ・アンチェロッティ監督は、日本代表FW上田綺世の負傷について言及した。16日、地元メディア『Le Petit Lillois』が同指揮官のコメントを伝えている。

現地時間13日にUEFAチャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第2節が行われ、リールはアウェイでアーセナルと対戦すると、0－3で敗戦を喫した。この一戦でスタメン出場した上田だが、78分にFWオリヴィエ・ジルーと交代。その際、足を気にする様子を見せており、試合後にフランスメディア『レキップ』は上田が左かかとに問題を抱えている可能性を伝えていた。

リールは次戦、同17日にリーグ・アン第7節ブレストとの対戦を控えている。この試合に向けたプレスカンファレンスに出席したアンチェロッティ監督は、上田の状態について以下のように言及した。

「上田の復帰時期については、やや珍しいケガであり、具体的な時期を明言するのは難しい。治療の進捗と痛みの程度によって大きく左右される」

「サッカーにおいて、この種のケガの回復具合を予測するのは困難だ。復帰時期については確信が持てないし、間違ったことは言いたくない。長くかからないことを願っているよ」

なお『Le Petit Lillois』は、上田のケガについて「足底筋膜の断裂」と報じており、今週末に行われるブレスト戦は欠場すると伝えている。