「12打数10安打はヤバいですね（笑）」長野久義が“シリーズ男”として印象に残るカープの選手とは？

元プロ野球選手・長野久義と元日本テレビアナウンサーの佐藤義朗がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SGC presents 長野久義 El Dorado〜新・黄金時代〜」（毎週日曜 8:00～8:30）。長野久義がラジオパーソナリティに初挑戦！ 長野の「気になること、気になる人、気になるもの」にフォーカスを当て、長野自身もリスナーも「人生の学び」を探求。日本の伝統を学び継承していく素晴らしさを発見していきます！ 10月11日（日）の放送では、「クライマックスシリーズ」をテーマにトークを展開。短期決戦ならではのプレッシャーや、印象に残っている“シリーズ男”について語りました。

◆「逆シリーズ男」になりたくなかった

佐藤：長野さんは現役時代、クライマックスシリーズに計39試合出場というデータが残っていますけれども、短期決戦は得意でした？

長野：社会人野球の都市対抗野球予選とかは全部短期決戦だったので、苦手ではなかったと思うんですけど、クライマックスシリーズは打っているイメージがあまりないんですよね。

佐藤：そうなんですね。140試合以上レギュラーシーズンを戦ってきて、優勝した年もあれば、2位、3位の年もあったと思いますが、やっぱり、1回気持ちを切り替える感じですか？

長野：そうですね。切り替えて「波に乗り遅れないように」っていうのは、みんな常に思っていました。

佐藤：「波に乗り遅れない」って、どういうイメージですか？

長野：短期決戦の強い選手をよく「シリーズ男」って言うじゃないですか。

佐藤：聞きますね。

長野：「逆シリーズ男」もあるんですよ。それにならないように必死でした。

佐藤：それは、体のピークを合わせるのか、気持ちを持っていくのか……長野さんなりに意識していたことってあるんですか？

長野：やっぱり、そこに気持ちも体も合わせなきゃいけないのは大変でしたし、あとは全部エース級（のピッチャー）と当たるのも大変でした。

◆印象に残る「シリーズ男」

佐藤：「シリーズ男」でいうと、長野さんが印象に残っている選手はいますか？

長野：2016年ですかね、（広島東洋）カープの田中広輔。

佐藤：はい！ “タナキクマル”の一角の選手ですよね。

長野：カープが25年ぶりに優勝した年のクライマックスシリーズで、確か田中広輔がめっちゃ打ったんですよね。

佐藤：データが残っていまして……12打数10安打！

長野：ヤバいですね（笑）。

＜番組概要＞

番組名：SGC presents 長野久義 El Dorado〜新・黄金時代〜

パーソナリティ：長野久義、佐藤義朗

放送日時：毎週日曜 8:00～8:30

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/el_dorado/