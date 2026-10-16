「12打数10安打はヤバいですね（笑）」長野久義が“シリーズ男”として印象に残るカープの選手とは？

◆「逆シリーズ男」になりたくなかった
佐藤：長野さんは現役時代、クライマックスシリーズに計39試合出場というデータが残っていますけれども、短期決戦は得意でした？
長野：社会人野球の都市対抗野球予選とかは全部短期決戦だったので、苦手ではなかったと思うんですけど、クライマックスシリーズは打っているイメージがあまりないんですよね。
佐藤：そうなんですね。140試合以上レギュラーシーズンを戦ってきて、優勝した年もあれば、2位、3位の年もあったと思いますが、やっぱり、1回気持ちを切り替える感じですか？
長野：そうですね。切り替えて「波に乗り遅れないように」っていうのは、みんな常に思っていました。
佐藤：「波に乗り遅れない」って、どういうイメージですか？
長野：短期決戦の強い選手をよく「シリーズ男」って言うじゃないですか。
佐藤：聞きますね。
長野：「逆シリーズ男」もあるんですよ。それにならないように必死でした。
佐藤：それは、体のピークを合わせるのか、気持ちを持っていくのか……長野さんなりに意識していたことってあるんですか？
長野：やっぱり、そこに気持ちも体も合わせなきゃいけないのは大変でしたし、あとは全部エース級（のピッチャー）と当たるのも大変でした。
◆印象に残る「シリーズ男」
佐藤：「シリーズ男」でいうと、長野さんが印象に残っている選手はいますか？
長野：2016年ですかね、（広島東洋）カープの田中広輔。
佐藤：はい！ “タナキクマル”の一角の選手ですよね。
長野：カープが25年ぶりに優勝した年のクライマックスシリーズで、確か田中広輔がめっちゃ打ったんですよね。
佐藤：データが残っていまして……12打数10安打！
長野：ヤバいですね（笑）。
＜番組概要＞
番組名：SGC presents 長野久義 El Dorado〜新・黄金時代〜
パーソナリティ：長野久義、佐藤義朗
放送日時：毎週日曜 8:00～8:30
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/el_dorado/