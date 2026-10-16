







ドジャース 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースはミルウォーキー・ブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズでスイープを許し、敗退が決定した。第3戦では先発のブレイク・スネル投手が中盤まで好投したものの、7回に連続本塁打を浴び、デーブ・ロバーツ監督の続投判断にも疑問が向けられている。米メディア『ドジャース・ウェイ』のカトリーナ・ステビンス記者が10月14日（日本時間15日）に言及した。



毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］



スネルは初球をジャクソン・チョウリオ外野手に本塁打とされたが、その後は立て直した。2回にギャレット・ミッチェル外野手へ四球を与えて以降、15打者連続でアウトを奪った。



しかし、ドジャースが逆転した直後に試合の流れが再び変わった。7回、ジェーク・バウアーズ内野手がスネルに10球粘った末、真ん中に入った速球を捉えて逆転2ラン本塁打を放った。



最終的に4点を失って降板したスネルについては、バウアーズとの対戦前の時点で81球を投じており、球威や制球にも低下が見えていたと指摘された。それでもロバーツ監督はスネルを信頼し、続投を選んでいた。



この日のドジャースの敗戦について、ステビンス氏は「ロバーツ監督は、2020年に早すぎるスネルの降板を決断した。同じ失敗を恐れたのか、彼を信頼し続けた。それは、ドジャースの3連覇の望みを打ち砕く可能性もあった過ちだった。ドこれ以上悪い状況はない」と言及した。



ワールドシリーズ制覇の筆頭候補としてシーズンを開幕したドジャースだが、リーグ優勝決定シリーズでの敗退が決定。大谷翔平選手らスター選手の不振も響き、2026年シーズンを終えた。











【関連記事】



















この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】