「走攻守全てが違いすぎる」桧山進次郎が痛感したプロの壁。阪神の4番を任…











10月22日に開催される2026年のプロ野球ドラフト会議。指名を受けた選手たちはプロの世界へと踏み出していくが、そこで待ち受けるのは厳しい競争だ。1991年に阪神タイガースからドラフト4位指名を受けた桧山進次郎は、早くからレギュラーを獲れるかもしれないと考えていた。しかし、その自信は入団直後のキャンプで打ち砕かれる。やがてチームの4番を任されるまでになったものの、思うように結果を残せず、苦悩の日々が続いた。田崎健太氏の著書『ドラヨン』から桧山の野球人生をたどる全5回の抜粋連載。第3回は、プロの壁と阪神の「暗黒時代」を振り返る。



第1回はから





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九二年のタイガースは、一軍、二軍共に高知県安芸市営球場でのキャンプから始まった。桧山は二軍に回された。



「もう走攻守全てが違いすぎる。例えば肩の強さ。自分ではそこそこ肩は強いと思っていたんです。自分が最初にノックを受けて送球してみると、その後の先輩たちが投げる球筋が比べものにならない」



守備位置も大学生と比べるとかなり後方で、内野手まで距離があった。



「地肩の強さじゃなくて、足を使わないと(内野手まで)投げられない。足の運びとか考えないと肩や肘を痛めるなって」



実戦に近い練習に入ると、飛んで来る球の強さにも辟易した。



「打球の勢いが違う。フライがとんでもないほど上がる。レベルの違いにびっくりして、力の差を感じましたね」













そんな桧山に守備を教えたのは、一軍外野守備走塁コーチの島野育夫と二軍の外野担当コーチの切通猛だった。二軍の練習が終わると特守――守備特訓の時間になった。



「毎日でした。一軍の選手が一人とぼく、あるいはぼく一人。切通さんがノックをして、島野さんはずっと後ろからぼくを見ている。それで色々と指導してくださった」



――(打球が飛んだ瞬間に行き先が)分からないからといって、適当にスタートを切るな。



――(球は)全部片手で捕れ。



島野の指導は合理的で、理にかなっていた。



一軍出場は思ったよりも早く訪れた。九二年五月三〇日、甲子園球場でのジャイアンツ戦に六番、右翼手で先発起用されたのだ。



タイガースの監督、中村勝広は、岡田彰布、真弓明信といった八五年の優勝時の選手から世代の入れ替えを意識していたのだろう、四月に亀山努、五月から新庄剛志という若手選手を抜擢していた。



全力疾走しヘッドスライディングで闘志を躯全体で表現する亀山、若竹のように伸びやかな新庄の二人が、チームを前に押し出していた。



「桧山も行けるやろって中村さんがそこに乗せてくれたんです」













ジャイアンツの先発は斎藤雅樹だった。ジャイアンツの先発ローテーションの三本柱は、斎藤、槙原寛己、桑田真澄だった。



「ぼくにとっては(三人の中であれば)一番対応できるピッチャーだと思っていました」



しかし、第二打席の二塁ゴロで打点一を記録したものの、四打席に立って〇安打。翌日、一安打を放ったものの、約二週間で二軍に降格した。このシーズン、タイガースは二位に躍進している。桧山はタイガースの若い波に乗ることはできなかった。



翌九三年、九四年は一軍出場がそれぞれ三三、三二試合しかない。一軍と二軍を行ったり来たりするエレベーターボーイだったと桧山は口の端を上げて笑った。



そんな桧山を救ったのは皮肉にも得意の打撃ではなく守備だった。



「(試合)終盤の守備要員です。石嶺(和彦)さんや外国人選手が下がった後に起用されるようになった」



強打の外野手である石嶺は九四年シーズンにブルーウェーブからフリーエージェント制度を利用してタイガースに移籍していた。



桧山を先発起用したのは、九六年から監督となった藤田平だった。桧山は主に五番を任され、翌九七年から監督を引き継いだ吉田義男の下では四番を打つようになった。



しかし、 チームの成績は振るわなかった。九二年の二位の後は九三、四年と四位を保ったものの、その後は、九五年から九八年まで、五位を一度だけ挟み、全て最下位。暗黒時代である。



桧山自身も九六年に二割六分三厘という最低限の数字を残したが、九七年、八年は二割二分台。



本塁打も二三本、一五本と主軸を打つには物足りない。目に付くのは三振の数である。九六年から九八年まで一〇〇を越えているのだ。バッティングが粗い上に、それを補う得点力もなかった。



桧山はこう振り返る。



「体力はある。センスはまあまあある。でも何かが足りない。それは考えるということだったんでしょう」



しかし、桧山の進む道を指し示してくれる人間はいなかった。九八年には安打を積み重ねる坪井智哉が右翼手に収まり、桧山は左翼手に追いやられた。



野村克也がタイガースの監督に就任したのは、そんなときだった。（第4回につづく）















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