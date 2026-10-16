モナコに所属する日本代表FW南野拓実が、現地時間15日に行われたカンファレンスリーグ（ECL）・リーグフェーズ第1節のCSKAソフィア戦で、大ケガを乗り越えて今季初出場を果たした。

モナコにとって今季のECLの初陣となるCSKAソフィアとのアウェイゲームに、南野は右サイドハーフのポジションで先発出場。序盤の3分にはラインブレイクの動きで元スペイン代表FWアンス・ファティからのパスを呼び込むと、素早く横へ渡し、最後はゴール前のこぼれ球に反応したU－21ドイツ代表FWパリス・ブルナーが先制ゴール。44分には、自陣でセカンドボールを拾った南野が攻撃のスイッチを入れ、ブルナーとのパス交換からファティが左足でシュートを叩き込んだ。

後半に入って1点を返されたものの、最終的にはモナコが2－1で勝利。南野は復帰戦ながら、モナコが奪った全ゴールに絡む活躍を見せ、58分に途中交代でベンチに下がった。

南野については、昨年12月に行われたクープ・ドゥ・フランスのラウンド32・オセール戦で左ひざ前十字じん帯断裂の大ケガに見舞われていた。このケガの影響により、2025－26シーズンの公式戦出場は同試合が最後となり、今夏に開催されたFIFAワールドカップ2026では、“メンター”として日本代表チームに帯同したものの、2大会連続でFIFAワールドカップのピッチに立つことは叶わなかった。

懸命なリハビリの末に、今年8月からトレーニング合流を果たすと、9月18日に行われたリーグ・アン第5節のRCランス戦では今季初のメンバー入り。インターナショナルマッチウィークによる中断期間内に行われたピサとのトレーニングマッチで実戦復帰を果たしていたが、今回、実に298日ぶりに公式戦の舞台に戻ってきた。

【スコア】

CSKAソフィア 1－2 モナコ

【得点者】

0－1 3分 パリス・ブルナー（モナコ）

0－2 44分 アンス・ファティ（モナコ）

1－2 76分 ジョエル・ズワルツ（CSKAソフィア）

【ハイライト動画】南野、復帰戦で2ゴールに絡む活躍