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ロサンゼルス・ドジャースはミルウォーキー・ブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第2戦を落とし、0勝2敗と追い込まれた。打線や先発陣の不振だけでなく、デーブ・ロバーツ監督の継投にも敗戦の責任があるとの厳しい見方が示された。米メディア『ドジャース・ウェイ』のカトリーナ・ステビンス記者が10月13日（日本時間14日）に言及した。



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ドジャースは第2戦、大谷翔平選手が不振を脱せず、山本由伸投手も序盤からブルワーズ打線に苦しんだ。相手守備が落ち着きを取り戻した後は、ドジャースが打撃、戦術、プレーのいずれも下回っていたと指摘されている。



一方で、ロバーツ監督がこれまでも大舞台で物議を醸す采配を見せてきたとされ、勝利している時には忘れられていた弱点が、0勝2敗となった現在はより鮮明になっているとの声もある。



ロバーツ監督は大谷ら3人のMVP経験者を含む豪華戦力を任されているだけに、他の監督より恵まれた立場にある。それにもかかわらず、第2戦で佐々木朗希投手を早々に代えたことや、ブライス・チュラング内野手を敬遠したことで敗戦へとつながってしまった。



結果的に采配がうまく機能しなかったドジャースについて、ステビンス氏は「ロバーツ監督にも責任がある。1イニングで佐々木をクリス・ブービック投手と交代させたことが、最初の危険信号だった」と言及した。



シーズン開幕時からワールドシリーズ制覇の筆頭候補に挙げられてきたドジャース。それほど戦力が充実しているだけに、勝利を逃したことによるロバーツ監督への風当たりは他球団以上に強いものとなってしまうのだろう。











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