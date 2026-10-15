







横浜DeNAベイスターズ 最新情報



横浜DeNAベイスターズの田内真翔選手は15日、アイビースタジアムで行われた中日ドラゴンズとの「みやざきフェニックス・リーグ」に「2番・二塁」で先発出場。4回に右中間への先制ソロ本塁打を放ち、持ち前の打撃力をアピールした。



田内はおかやま山陽高から2024年ドラフト5位でDeNAに入団したプロ2年目内野手。高い野球センスを武器とする右投右打の19歳で、将来の主力候補として期待されている。



両チーム無得点で迎えた4回、先頭打者として第2打席に入った田内。中日先発の有馬惠叶投手に対し、1ボールからの2球目、直球を鋭く振り抜くと、打球は右中間スタンドへ。逆方向への豪快な一発で、チームに先制点をもたらした。



DeNAはこの一発を皮切りに、石上泰輝選手の三塁打などで好機を広げると、加藤響選手の犠飛、関根大気選手の適時打でさらに2点を追加。この回、一挙3得点を記録した。



田内はこの日、4打数1安打1打点を記録。昨季は高卒1年目ながら一軍デビューを果たし、2試合に出場してプロ初安打を記録した。



今季は一軍出場がなかったものの、二軍では85試合に出場し、打率.237、2本塁打、31打点をマーク。来季の一軍定着に向け、フェニックス・リーグでも存在感を示している。



なお、試合はDeNAが3-0で中日に勝利した。

































【動画】逆方向へ完璧な一発！田内真翔が放った先制アーチがこちら

DAZNベースボールのXより













乾いた音が鳴り響いた



2年目 田内真翔

逆方向への先制アーチ🌈



⚾中日×DeNA（フェニックス・リーグ）

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【了】