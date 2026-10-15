







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は、ミルウォーキー・ブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズでも万全ではない状態でプレーすることになった。左膝や右上腕二頭筋など複数の故障を抱え、ポストシーズンでも本来の打撃を見せられていない。米メディア『ヘビー』のビリー・ヘイエン記者が10月11日（日本時間12日）に言及した。



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大谷は今季を通して複数の故障に悩まされてきた。左膝の問題、右上腕二頭筋の炎症や違和感、さらに首の問題も抱えた時期があった。



現在も左膝と右上腕二頭筋の状態は万全とは言えないようだ。試合を欠場するほどの重症ではないものの、これらが大谷のプレーを制限しているとみられている。



本塁打は8月18日（同19日）を最後に出ておらず、9月に出場した8試合でも長打はわずか二塁打1本のみにとどまっている。この成績を見る限り、故障が大谷の打撃に大きく影響を及ぼしているように映る。



苦しい状態が続く大谷について、ヘイエン氏は「ドジャースは彼がプレー可能な限り、必ずスタメンに起用するつもりだ。しかし、ワールドシリーズ3連覇を果たすためには、彼が本来の調子を取り戻す必要があるだろう」と言及した。



シーズン終盤から大きく調子を落としている大谷。圧倒的な戦力を擁しているドジャースだが、ワールドシリーズ進出にはまずブルワーズを倒す必要があり、そのためには大谷の復調が欠かせない。











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