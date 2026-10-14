







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は、ポストシーズンで不振に苦しんでいるものの、引き続きスタメン出場する見込みだ。しかし、本来の姿ではない大谷を起用し続けると、ワールドシリーズに進出する前に敗退となる可能性もある。米メディア『エッセンシャリー・スポーツ』のスラブ・クマール・ガタク記者が10月13日（日本時間14日）に言及した。



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大谷は今季のポストシーズンで20打数で安打3と不振が続いており、一度ベンチに下げて心身をリセットさせる案も浮上した。実際、昨季にはムーキー・ベッツ内野手が12打数無安打となった際、休養を与えられたケースもあった。



しかし、大谷については同じ対応を取らない方針だ。デーブ・ロバーツ監督は「彼は試合に出て、我々の勝利に貢献したいと思っている。そして優勝したいと思っている」と説明した。



大谷は今季、左膝と右上腕二頭筋の問題を抱え、レギュラーシーズンの出場は135試合にとどまった。それでも本人は、現在の状態でも十分にチームを助けられると考えているという。



期待されている成績を残せていない大谷について、ガタク氏は「第3戦を落としてしまえば、0勝3敗の劣勢から巻き返すことはドジャースにとって極めて困難となる。したがって、彼が第3戦で結果を出せるという自信を示したことは、リスクを伴う可能性がある」と言及した。



ドジャースはミルウォーキー・ブルワーズに2連敗を喫し、ワールドシリーズ進出が難しい状況になりつつある。ここから巻き返すには大谷の不振脱却が欠かせないが、このままスタメンで起用し続けることもリスクになるかもしれない。











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