今日の運勢 10月15日（木）「12星座占いランキング」第1位は獅子座（しし座）！ あなたの星座は何位？

2026年10月15日（木）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）10月15日（木）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の草彅健太（くさなぎ・けんた）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は獅子座（しし座）！ あなたの星座は何位……？喜びを分かち合える日。気の合う人と笑い合える時間が、恋愛運や社交運を大きく押し上げます。誘われたなら、迷わず乗って。楽しい予定はどんどん入れましょう。おしゃれを少し華やかにしても良さそう。近くのお寺に立ち寄ると、良いご縁がありそう。頼れるアドバイスがもらえる日。先輩や上司の一言には素直に耳を傾けましょう。迷っていたことの答えが見つかるかも。専門分野の勉強や、遠くに出かける計画を立てるのも吉。キャンドルやたき火など、火のある場所で過ごしてみて。やってきたことに自信が持てる日。これまで地道に積み上げてきたものが、確かな安心感に繋がりそう。長く続けたい目標を立てるにもピッタリです。身だしなみを整えると、魅力がさらにアップ。新しい歯磨きセットに替えると吉。テンポよく進む1日。後回しにしていた掃除や模様替えも、手をつけると驚くほどはかどります。家族からうれしい連絡が届くこともあるかも。思い立ったらすぐ動いてみましょう。もやしを使った手軽な料理で、心も体もしゃきっと整えてみて。新しいチャンスの芽が見つかる日。仲間との何気ない会話の中に、将来につながるヒントが隠れていそう。気になる誘いや話には、まず小さく乗ってみましょう。大切なのは、焦らず育てる姿勢です。静かな場所で考えをまとめると、次の一手が見えそう。肩の力を抜いて向き合える日。今日は無理に自分の立場を守ろうとしなくても大丈夫です。張り合うよりも、相手の意見を一度受け止める方がスムーズ。パートナーとも穏やかに会話できそう。目元を整えて目力をアップすると、自然な自信が伝わりそう。学ぶ楽しさを味わえる日。気になっていた資格や習い事について、まずは資料を集めるところからスタートしましょう。小さな一歩でも、続けるうちに確かな力になります。友達との情報交換もヒントに。開放感のある場所で勉強するのもあり。不安から抜け出せる日。漠然とした心配も、書き出すことで思ったほど深刻ではないと気づけそう。思い込みで行動するよりも、本当に必要なものを見極めましょう。自分のスキルを見直すのも良さそう。ペンや定規を使って丁寧に記録してみて。目の前の仕事に集中したい日。先の計画が定まらなくても、今できることを一つずつ片づけましょう。着実に評価に繋がっていくはず。大きく方向転換しようと急がず、足元を固めることを優先して。緑の野菜をたっぷり食べると◎。我慢が限界に近づきやすい日。理不尽に感じる場面があっても、力ずくで押し切ろうとすると疲れが増えそう。気持ちを抑え込むより、穏やかに受け流す方が賢明です。体調管理も丁寧に。ハンドクリームで手を労わると、心がゆるみそう。気持ちが沈みやすい日。過ぎたことや失くしたものを思い返して、落ち込む場面がありそうです。手元に残っているものに目を向けると、少しずつ立ち直れそう。人に会うより、ひとりで休む時間を優先しましょう。温泉や入浴剤でゆっくり体を温めて。すれ違いが起きやすい日。分かり合えているつもりの相手ほど、期待がズレて気まずくなりそう。重めの話題は避けて、今日は距離を保つ方が無難です。理想を押しつけないことも大切。肩甲骨をストレッチすると、悪い流れを断ち切れそう。迷いを振り切って、まっすぐ進みたくなりそうです。思い立ったら行動に移すスピード感は、今日の追い風になるでしょう。ただし、勢いあまって言葉が鋭くならないように、周りへの気配りも忘れずに過ごしましょう■監修者プロフィール：草彅健太（くさなぎ・けんた）東京・池袋占い館セレーネ所属。メンタルケアカウンセラー。鑑定件数は若い女性を中心に7,000件を超え、占いイベントやアプリの監修も手がける。また、イベントMCや声優としての活動もしており、芸能関係者からの依頼も多い。Webサイト：https://selene-uranai.com/YouTube：https://youtu.be/UHrZuZcHTj4