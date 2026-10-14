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読売ジャイアンツのフリアン・ティマ選手は14日、宮崎市のサンマリンスタジアム宮崎で行われた福岡ソフトバンクホークスとの「みやざきフェニックス・リーグ」に「4番・一塁」で先発出場。9回に2ラン本塁打を放つなど、3安打4打点の活躍を見せた。







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ティマはドミニカ共和国出身で、2021年に育成選手として巨人に入団した来日6年目の外野手。194センチ、106キロの恵まれた体格を誇る右の大砲候補で、今年5月に支配下登録を勝ち取った。



8-0と巨人が大量リードして迎えた9回、2死一塁で第5打席に入ったティマ。ソフトバンクの村田賢一投手が投じた2球目を捉えると、打球は左翼スタンドへ。外野手も追えない豪快な2ラン本塁打となり、チームの10点目を叩き出した。



ティマは3回の第2打席でも左翼への適時二塁打を放つと、5回の第3打席でも左前適時打を記録。この日は5打数3安打4打点と猛打賞を記録し、持ち前の長打力をアピールした。



今季は一軍で14試合に出場したものの、打率.091、0本塁打、0打点と結果を残せず。



一方、ファーム・リーグでは78試合に出場し、打率.269、10本塁打、46打点を記録しており、来季の一軍定着に向けてさらなるアピールが期待される。



なお、試合は巨人が10-3でソフトバンクに勝利した。



























【動画】外野が追えない豪快弾！巨人の大型スラッガーが左翼席へ叩き込んだ2ランがこちら



DAZNベースボールのXより





外野が追えない一発



ティマ 強烈な一打🌈

ツーランホームランで10点目！



⚾️ソフトバンク×巨人（フェニックス・リーグ）

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【了】