バイキングに所属するノルウェー人FWズラトコ・トリピッチが、バイエルン戦を振り返った。欧州サッカー連盟（UEFA）の公式サイト『UEFA.com』がコメントを伝えている。

チャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第2節が13日に行われ、バイキングはホームでバイエルンと対戦。2分にジャンニ・ステンスネスが先制点を奪うと、38分にはカウンターからピーター・クリスティアンセンが追加点を決めた。後半に入り、3失点を喫して逆転を許したが、74分から数的有利に立った中で、90分にハルマン・ハウゲンが同点弾を挙げ、3－3のドローに終わった。

イギリスメディア『Squawka』によると、2016－17シーズン以降、バイエルン相手にCLのグループステージ／リーグフェーズの前半に2ゴール以上を挙げたのは、パリ・サンジェルマン（PSG／2017年）、バルセロナ（2024年）、フェイエノールト（2025年）に続いて、バイキングが4チーム目だったことが伝えられている。

ドイツ王者と打ち合いの末に勝ち点「1」を獲得した試合後、1992－93シーズン以来となる欧州最高峰の大会に挑んでいるノルウェー王者のバイキングでキャプテンを務めるトリピッチは、ノルウェーのテレビ局『TV2』に対し、「あと90分プレーすることだってできたと思う。本当に誇らしい気持ちだ。この瞬間を34年間待ち続けてきたからね」と語りながら、次のように喜びを口にした。

「世界屈指の選手たちを相手にしながら、2－0のリードを奪うことができた。非常に堅実な試合運びができたと思う。持てる力をすべて出し切った。欧州の舞台での経験も積むことができたし、とにかく信じられないほど嬉しい！」

【ハイライト動画】バイエルン相手に3得点を奪ったバイキング