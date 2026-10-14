チャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第2節が現地時間13日に行われ、PSV（オランダ）はアウェイでライプツィヒ（ドイツ）と対戦した。

ここまで、エールディヴィジでは8試合を消化して6勝1分け1敗と、好スタートを切ったPSV。CLの舞台では9月10日に行われたリーグフェーズ第1節でシャフタール・ドネツク（ウクライナ）と1－1で引き分けていた。今節はコモ（イタリア）と対峙したリーグフェーズ第1節を1－4で落としたライプツィヒと敵地で激突。PSVに所属する佐野航大は、CLで2試合連続のスターティングメンバーに名を連ねた。

試合は序盤の15分、PSVにビッグチャンスが到来する。右サイドを抜け出したイヴァン・ペリシッチがクロスボールを送ると、OFR（オンフィールドレビュー）を経て、ボックス内で相手のハンドが確認される。PSVにPKが与えられたものの、ペリシッチの正面下を狙ったキックは、GKマールテン・ファンデフートが残した足に阻まれ、得点チャンスを活かすことはできない。

以降はスコアレスのまま時計の針が進む。佐野は中盤の底でPSVの攻撃にリズムを加えつつ、守備面でもハードワークを披露。一方で、より多くの決定機を作ったのはホームチームで、PSVのGKマチェイ・コヴァージュにとっては仕事の多い時間が続く。

0－0で終盤へ向かったものの、75分に試合の均衡が破れた。ライプツィヒが左コーナーキックを獲得すると、ダヴィド・ラウムの蹴ったアウトスイングのボールは跳ね返されたものの、敵陣でクリアボールを拾ったブラヤン・グルダが強烈なミドルシュートを突き刺す。ライプツィヒが先手を取ると、最終的にはこのゴールが勝敗を分けた。

試合はこのままタイムアップ。PSVはCL開幕2戦未勝利となり、ライプツィヒは初白星を手にした。佐野はフル出場を果たしている。

次節、PSVは現地時間20日にポルト（ポルトガル）と、ライプツィヒは同21日にレアル・マドリード（スペイン）と、それぞれアウェイで対戦する。

【スコア】

ライプツィヒ 1－0 PSV

【得点者】

1－0 75分 ブラヤン・グルダ（ライプツィヒ）