AFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）・リーグステージ第2節が13日に行われ、鹿島アントラーズはアウェイでコンアン・ハノイ（ベトナム）と対戦した。

2025シーズンの明治安田J1リーグを制した鹿島は、2026－27シーズンのACLE出場権を獲得。先月15日に行われたニューカッスル・ジェッツとの開幕節では、アレクサンダル・チャヴリッチが前半だけでハットトリックを記録するなど、7－1で快勝。2018年以来となるアジア制覇に向けて好発進を切った。

そのACLE初戦の前にはリーグ戦3連敗を喫していたものの、ニューカッスル・ジェッツ戦後は引き分けを挟み、現在は公式戦連勝中。3連勝を目指し、敵地でベトナム王者と対戦する。

試合はホームのコンアン・ハノイが、鹿島ゴールに迫る回数を増やし、レオ・アルトゥールが脅威となる。一方の鹿島はシュート「0」の時間が長く続いたものの、ボール保持の時間帯を作ると前半アディショナルタイムには、エウベルがミドルシュートを放つなどチャンスを創出。前半はコンアン・ハノイのペースで試合が進み、スコアレスで折り返す。

試合の主導権を握りたい鹿島はハーフタイムにマテウス・ブエノに代え、柴崎岳を投入。すると後半立ち上がりには、エウベルのクロスからレオ・セアラがヘディングシュートを打ち、徐々に得点に近づいていく。すると迎えた61分、試合の均衡が崩れ、鹿島が先制に成功。柴崎が三竿健斗とのワンツーでエリア内へ侵入すると低弾道の鋭いクロス。これが、コンアン・ハノイDFのオウンゴールを誘発し、鹿島が先手を取る。

一方のコンアン・ハノイは83分、レオ・アルトゥールが狙いすましたミドルシュートを放つが、GK早川友基がセーブ。リードを奪った後は、コンアン・ハノイの攻撃を受ける展開が続いたものの、鹿島は無失点を継続し、1－0で逃げ切りに成功した。

次戦、鹿島は17日にJ1リーグでV・ファーレン長崎とホームで対戦。ACLEの次節は28日に控えており、浦項スティーラース（韓国）と激突する。

【スコア】

コンアン・ハノイ 0－1 鹿島アントラーズ

【得点者】

0－1 61分 レイグレイ・アドゥ（OG／鹿島）

【ゴール動画】柴崎岳がオウンゴール誘発



